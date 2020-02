Hannover

Tickets buchen, Programm und Spielpläne finden, Ideen für den nächsten Theaterbesuch sammeln – alles das geht seit Donnerstagabend auf den Internetseiten von Oper und Schauspiel nicht mehr. Denn die Seite www.staatstheater-hannover.de ist nicht mehr online, gewissermaßen einfach verschwunden. „Wir wissen nicht, woran es liegt“, sagt Opern-Sprecherin Christiane Hein. Der Dienstleister, der den Serverplatz für die Internetseite zur Verfügung stellt, sei nicht zu erreichen. Mittlerweile ist eine Alternativseite online gegangen.

Unter https://staatstheater-hannover.culturebase.org sind jetzt Programme, Kontaktadressen und auch der Ticketservice wieder zu erreichen. Die Seite findet man aber nicht, wenn man „Staatstheater Hannover“ in die Suchmaschine eingibt, sondern nur, wenn man die Adresse tatsächlich über den Browser ansteuert. Wer Karten kaufen will, kann alternativ auch über den HAZ-Ticketshop gehen, unter der Telefonnummer 0511-99 99 11 11 bestellen oder direkt an der Abendkasse sein Ticket kaufen.

Lesen Sie auch

Von Heiko Randermann