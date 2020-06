Hannover

71 niedersächsische Architekturbüros wetteifern um die höchste Auszeichnung des Landes für Baukultur, den Staatspreis für Architektur, der nur alle zwei Jahre vergeben wird. Besonderheit dieses Jahr: Von den zwölf Projekten, die es in die engere Wahl geschafft haben, stammen acht aus Hannover. Die Chance auf einen Preis ist also hoch.

Wohnkirche und Recyclinghaus

Es sind ungewöhnliche Projekte dabei dieses Mal. Etwa die ehemalige Uhlhorn-Kirche in Linden, die von den Projektentwicklern Gert Meinhof und Dirk Felsmann behutsam zu einem Wohnheim für junge Menschen umgebaut wurde, was die Architekten Maria Pfitzner und Serge Moorkens möglich gemacht haben. Oder das Recyclinghaus am Kronsberg (Bauherr: Gundlach), für das die Architekten aus dem Team Cityförster fast ausschließlich gebrauchte Materialien eingeplant haben.

Gundlach ist noch mit zwei weiteren Projekten vertreten: dem Bothfelder Wohnquartier Herzkamp, das von den Gruppeomp-Architekten geplant wurde, und den ungewöhnlichen Teilerhöfen (Architekten Chora Blau), in denen der Sharing-Trend gelebt wird.

Zwanzigerjahre-Hof saniert

Die kommunale Wohngesellschaft Hanova zeigt mit dem für fast 8 Millionen Euro umgebauten Paul-Wolf-Hof in Vahrenwald, wie man eine Zwanzigerjahre-Anlage zeitgerecht sanieren kann (Architekten Töben Woschek). Und der Spar- und Bauverein ist mit dem generationsübergreifenden Wohnprojekt Quartier St. Nikolai in Limmer dabei, das vom Büro Kellner Schleich Wunderling (KSW) konzipiert wurde.

In die engere Wahl haben es auch das vom Bauunternehmen Gerlach realisierte Wohnareal Neues Wohnen an der Alten Döhrener Straße geschafft, das zwar von Berliner Architekten entworfen wurde, wo das Grünkonzept aber von den hannoverschen Lad-Landschaftsplanern um Martin Diekmann stammt, sowie das von Meravis entwickelte Cube4 – Wohnen am Park der btp-Architekten in Misburg.

Preisverleihung im September

Die Jury will alle zwölf Projekte landesweit besuchen. Am 30. September soll der Preis im Landtag von Bauminister Olaf Lies ( SPD) verliehen werden.

Von Conrad von Meding