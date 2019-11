International und bundesweit steht die Deutsche Bank in der Kritik – in Hannover will sie jetzt positiv von sich reden machen. Das Geldhaus hat seinen Stammsitz am Georgsplatz mit Millionenaufwand modernisiert. Besucher dürfen jetzt wieder durch das historische Portal eintreten, und innen lockt neben modernen Beratungsräumen Cappuccino für alle – auch für Nichtkunden.