Hannover

Mitten im Bornumer Gewerbegebiet entsteht eine neue Fabrik. Und zwar eine, die etwas ganz Besonderes produziert – Kultur. „ Theaterfabrik für Hannover“ nennen die Verantwortlichen der Staatstheater ihr Projekt, das Ende 2021 fertig sein soll. Dann werden 78 Mitarbeiter der zentralen Werkstätten von Schauspielhaus, Oper und Ballhof in den Neubau einziehen, der an der Bornumer Straße gegenüber dem Kaufland-Markt entsteht. Der rund 10.000 Quadratmeter große Komplex soll genug Raum bieten, um Bühnenbilder und Kulissen für bis zu 40 Theater- und Opernproduktionen pro Jahr herzustellen. 26,5 Millionen Euro investiert das Land in das Gebäude.

Diese Investition sei auch dringend nötig, erklärte Jürgen Braasch, Verwaltungsdirektor der Staatstheater Hannover, bei der Grundsteinlegung. In Gegenwart des Wissenschaftsministers Björn Thümler merkte er mit einem leicht ironischem Unterton an, dass die Theaterleute schon sehr lange darauf gewartet hätten: „Wir haben mal nachgeschaut, die ersten Pläne für neue Werkstätten gab es 1975.“ Thümler nahm es mit Humor: „Da war ich fünf Jahre alt.“

75 Tonnen Stahl werden bewegt

Einig sind sich alle Beteiligten, dass der bisherige Standort der Werkstätten in der Südstädter Maschstraße nicht mehr akzeptabel ist. „Das Gebäude ist in einem erbärmlichen Zustand, für die Mitarbeiter ist das kaum noch hinnehmbar“, sagte Braasch. 1930 wurde das Haus errichtet, seitdem fertigen dort Tischler, Schlosser, Bildhauer, Kunstmaler und weitere Gewerke Kulissen und Dekorationen an. Die Handwerker und Kreativen bewegen viel Material, jährlich sind es etwa 75 Tonnen Stahl, 40.000 Meter Holzlatten sowie 10.500 Quadratmeter Sperrholz und andere Plattenwerkstoffe; die Dekoabteilung vernäht rund 5000 Quadratmeter Stoffe. Eine Theaterfabrik eben, aber in viel zu beengten, schon lange ungeeigneten Räumen.

So wird der Neubau von außen aussehen. Quelle: Staatstheater Hannover

Der von dem hannoverschen Architekturbüro BKSP geplante Neubau sei dagegen ein „Paradies“, erklärte Braasch. In dem Komplex, der als einer der modernsten seiner Art bundesweit gilt, entsteht im Zentrum eine gut 13 Meter hohe Montagehalle mit leistungsstarken Hubanlagen und Kränen. So ließen sich Kulissen bereits in der Vormontage annähernd unter Realbedingungen erproben, sagt Hanno Hüppe, Technischer Leiter der Werkstätten. Am derzeitigen Standort müsse das meiste durch die Muskelkraft der Mitarbeiter bewegt werden, auch für Gabelstapler wird es dort schnell zu eng. Die neue Theaterfabrik wird rund um die Halle mit Ateliers und Technikräumen ausgestattet, samt hochmoderner Maschinen; auch teilautomatisierte Lager- und Logistiksysteme sind vorgesehen. Geplant wurde mit einem neuen digitalen Verfahren, dem sogenannten Building Information Modeling (BIM), das Kosten und Zeit sparen soll.

Und das ist das Innenleben der neuen Theaterfabrik. Quelle: Staatstheater Hannover

Bornumer Masterplan gilt bis 2042

Die Theaterfabrik – in Sichtweite zu einem Reifenservice – wird nicht das letzte Gebäude der hannoverschen Bühnen im Bornumer Gewerbegebiet sein. Das Land hatte das 53.000 Quadratmeter große Areal, das zum Tengelmann-Konzern gehörte, vor drei Jahren erworben – mit dem Ziel, dieses bis 2042 zur zentralen Proben- und Produktionsstätte der hiesigen Staatstheater auszubauen. Allein 320 der insgesamt 950 Mitarbeiter sind in der Technik tätig. „Wir haben die Vision eines Campus für alle unsere Häuser“, sagte Opernintendantin Laura Berman bei der Grundsteinlegung. „Das ist ein Bekenntnis für die Relevanz der Theaterkultur in Hannover und der Region“, erklärte ihre Kollegin Sonja Anders vom Schauspielhaus.

Der Gesamtplan sieht vor, unter anderem die Kostüm- und Kulissenlager nach Bornum zu verlagern, die noch an der Berliner Allee und der Göttinger Chaussee untergebracht sind. Auch der Orchesterprobensaal, heute an der Bultstraße zu finden, soll langfristig dorthin ziehen. Bereits seit 2005 unterhalten die Staatstheater in einem vergleichsweise schmucklosen Plattenbau ihre zentralen Probenbühnen, wo Schauspieler, Regisseure und Techniker sämtliche Premiereninszenierungen einer Spielzeit entwickeln. Auch einen großen Theaterfundus gibt es dort schon.

Von Juliane Kaune