Das Stadionbad, derzeit Hannovers einziges öffentliches Wettkampfschwimmbad, muss dringend saniert werden. Die Kosten werden die ursprünglich veranschlagten 6 Millionen Euro deutlich übersteigen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag im Rat auf Anfrage der AfD mit. Die zusätzlichen Kosten entstehen dadurch, dass auch die Glasfassade repariert werden muss. In den Fenstern hatten sich im vergangenen Jahr Risse gebildet. Die Scheiben werden derzeit mit Netzen gesichert. Für die Dauer der Bauarbeiten werde das Stadionbad etwa zwei Jahre geschlossen bleiben, teilte die Stadt in der Ratssitzung mit.

Fössebad wird voraussichtlich erst 2024 fertig

Die Bauarbeiten im Stadionbad sollen erst beginnen, wenn das Fössebad in Limmer fertig gestellt ist. Dies deshalb, weil dann ein weiteres öffentliches Wettkampfbad mit 50-Meter-Becken zur Verfügung steht. Der Neubau des Fössebads hat sich erheblich verzögert, weil zunächst geplant war, nur eine Schwimmhalle ohne Außenbecken zu errichten. Nach vielen politischen Querelen soll nun doch ein Kombibad (Freibad plus Schwimmhalle) entstehen. Die Stadt rechnet damit, dass das neue Fössebad Mitte 2024 fertig ist.Erst dann könnten die Bauarbeiten im Stadionbad beginnen.

Von Andreas Schinkel