Die Reparatur der maroden Fenster im Stadionbad in Hannover ist so aufwendig, dass das Wettkampfbad mindestens zwei Jahre komplett geschlossen werden muss. Das kündigte die Stadtverwaltung am Montag an. Der Betrieb wird im Herbst zwar zunächst wieder aufgenommen – doch in näherer Zukunft steht eine umfangreiche Sanierung an.