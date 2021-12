Hannover

Wegen des großen Andrangs hat die Region Hannover für die Impfaktion im Stadion am 22. Dezember die Zahl der Impfteams verdoppelt. Kurz nach Aktivierung des Anmeldeportals waren innerhalb eines Tages fast alle angebotenen Impftermine vergeben. Jetzt stehen im Anmeldeportal stadionimpfen.de wieder Termine zur Verfügung.

Eine besonders starke Nachfrage hatte es bei den Terminen für die Impfung von Kindern gegeben, berichtet Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes.

Impfen im Stadion in Hannover: Mit Gospels und Weihnachtslieder

Für die Kinder ab fünf Jahren, die bei dem Termin in der HDI-Arena geimpft werden, bereitet das Kinderkrankenhaus auf der Bult für Sonnabend, 15. Januar, eine Impfaktion für die zweite Spritze vor. Die Familien erhalten bei der Erstimpfung dafür gleich einen konkreten Termin.

Die Impfaktion in der HDI-Arena in weihnachtlicher Atmosphäre und mit musikalischer Begleitung wird von der Region Hannover unter anderem in Zusammenarbeit mit der evangelischen und der katholischen Kirche, Hannover 96 und Radio 21 veranstaltet.

Für eine entspannte, weihnachtliche Atmosphäre werden auf der Bühne vor dem Eingang Ost traditionelle Advents- und Weihnachtslieder unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Harald Röhrig musiziert. Gospelkantor Jan Meyer wird mit dem Gospelensemble PrayStation Gospel- und Popsongs singen. Im Stadion soll eine weihnachtliche Beleuchtung für eine entspannte Stimmung sorgen. Ein Team von Ehrenamtlichen des Malteser Hilfsdiensts Hannover sorgt dafür, dass die Wartenden mit heißen Getränken versorgt werden.

Von Mathias Klein