Hannover

Einer geht noch. Herbert Grönemeyer beschließt am Freitag einen Rekord-Open-Air-Sommer in Hannover. Die Grönemeyer-Show in der HDI-Arena ist nahezu ausverkauft, es gibt aber noch Restkarten.

Zweimal Phil Collins, Rammstein, Pink, zweimal Ed Sheeran auf dem Messegelände, dazu das Plaza-Fest, Kiss und Sti...