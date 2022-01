Stadt Hannover: Grüne verzögern Grundstücksverkauf an Hotel Luisenhof

Hannover

Hannovers einziges inhabergeführtes Fünf-Sterne-Superior-Hotel Luisenhof will in den kommenden Jahren kräftig investieren, um die Zukunft des Betriebs zu sichern – doch die Grünen verzögern den Prozess. Sie haben Vorbehalte gegen den Verkauf eines Grundstücks auf dem Hotelgelände, das der Stadt Hannover gehört, an die Eigentümerfamilie Sdralek/Kasten. Grundsätzlich wolle man einen „Paradigmenwechsel“ beim Flächenmanagement, meinen die Grünen. Das heißt die Stadt solle weniger Grundstücke an Private verkaufen und mehr per Erbpacht vergeben. Die Ratsopposition ist entsetzt. Die FDP wirft den Grünen vor, eine „post-sozialistische Debatte“ zu führen. Auch der Koalitionspartner SPD dringt auf einen Verkauf, „um eine Zukunftsperspektive für das Hotel zu schaffen“.

Luisenhof will modernisieren

Das Teil-Grundstück, das der Stadt gehört, hat nur eine Größe von 435 Quadratmetern. Vor 70 Jahren hat die Stadt die Fläche per Erbpacht vergeben. Der Vertrag ist am 31. Dezember vergangenen Jahres ausgelaufen, wie aus einem vertraulichen Verwaltungspapier hervorgeht, das der HAZ vorliegt. Vor Vertragsende signalisierte der Hoteleigentümer, dass er die Fläche kaufen wolle. Das hat nach Informationen der HAZ vor allem den Grund, dass das Hotel Luisenhof in den kommenden Jahren für 3,6 Millionen Euro modernisiert werden soll. Ein Kredit wäre deutlich leichter zu bekommen, wenn das gesamte Grundstück in Händen des Unternehmens läge und keine Teilfläche herausfiele.

Herzlich willkommen, Eminenz! Auch der Dalai Lama, religiöses Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, logierte im Luisenhof – und begrüßt Gläubige vor der Tür. Quelle: Rainer Dröse

Lesen Sie auch Hannover: Kastens Hotel Luisenhof verteidigt Fünf-Sterne-Superior-Auszeichnung

Stadt Hannover will Teil-Fläche für 1,4 Millionen Euro verkaufen

Die Stadt Hannover kann dieser Einschätzung folgen. „Die Übernahme des Grundstücks ins Eigentum statt eines Erbbaurechts erleichtert die Verhandlungen mit den finanzierenden Banken für die notwenigen Kreditaufnahmen“, heißt es in dem Verwaltungspapier. Zudem könnte die Stadt auch nichts mit der Fläche anfangen. Um den darauf stehenden Abschnitt des Hotel-Komplexes für eigene Zwecke zu nutzen, müsste die Stadt Bauten voneinander trennen, und das sei „nur mit erheblichem wirtschaftlichen Aufwand möglich“. Überspitzt gesagt: Wollte die Stadt die Fläche vermarkten, müsste sie den Hoteleigentümer entschädigen und einen Teil des Luisenhofs abreißen. Und so drängt die Stadt seit Wochen darauf, das Grundstück für rund 1,4 Millionen Euro zu verkaufen – doch die Grünen mauern.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grünen vertagen Entscheidung – wegen „Klärungsbedarf“

Zwei Mal haben die Grünen jetzt schon in vertraulichen Ausschusssitzungen eine Entscheidung vertagt. „Wir müssen das in der Fraktion besprechen“, sagt Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. Im Koalitionsvertrag habe man mit der SPD vereinbart, das Grundstücksmanagement der Stadt Hannover zu verändern und mehr Flächen per Erbpacht zu vergeben. Dadurch könne sich die Stadt Einfluss bewahren, etwa auf Baugestaltung und Mietpreise. „Jedoch haben wir es beim Hotel Luisenhof mit einem Sonderfall zu tun“, räumt Clausen-Muradian ein. Viele Mitglieder der Grünen-Fraktion seien aber neu im Rat, daher gebe es viel „Klärungsbedarf“.

Die SPD trägt zwar die Grundsatzentscheidung mit, dass mehr Grundstücke im Eigentum der Stadt bleiben sollen, hält aber den Verkauf der Teilfläche an das Hotel für sinnvoll. „Das Hotel Luisenhof stärkt auch den Tourismusstandort Hannover“, sagt SPD-Wirtschaftsexperte Florian Spiegelhauer. Den Dissens zwischen den Koalitionspartnern will die SPD im Gespräch mit den Grünen klären – nachdem die Grünen ihre fraktionsinternen Debatten geführt haben.

Prominenter Gast: Arnold Schwarzenegger, einst „terminator“-Schauspieler, dann Gouverneur Kaliforniens, logierte im Luisenhof. Quelle: Rainer Dröse

Hoteldirektor: Wir sind seit 160 Jahren Teil der Stadt

In der Ratsopposition herrscht Unverständnis. „Es kann nicht sein, dass die Grünen entgegen aller fachlicher Expertise das Wohlergehen eines renommierten Hotels riskieren“, sagt CDU-Wirtschaftsexperte Jesse Jeng. Sein Kollege von der FDP, Patrick Döring, wird noch deutlicher. „Es ist ein Trauerspiel, dass wir hier keine Klarheit finden, weil die Grünen eine ideologische Debatte führen“, sagt er.

Beim Hotel Luisenhof hält man sich mit Kommentaren zurück. Direktor Michael Rupp sagt nur so viel: „Wir sind seit 160 Jahren in Hannover und Teil der Geschichte der Stadt. Das wird noch lange so bleiben.“

Von Andreas Schinkel