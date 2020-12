Hannover

Freut sich jemand über etwas, weiten sich seine Pupillen. Ein Phänomen, das die Werbung sich auf geschickte Weise zunutze macht. Denn Bilder von Personen, bei denen die kleinen schwarzen Öffnungen in den Augen vergrößert sind, kommen beim Betrachter gut an. „Sie lösen einen unbewussten Reiz aus, der Menschen anspricht“, erklärt Gesa Lischka. Sie muss es wissen: Die 47-Jährige leitet eine Kreativagentur, die sich auf Neuromarketing spezialisiert hat. Dieses in der Werbebranche noch nicht allzu weit verbreitete Fachgebiet hat sie so weit ausgebaut, dass sich ihre Firma damit bundesweit einen Namen gemacht hat. Konzerne wie Volkswagen, Continental, Tui oder Daimler setzen auf Lischkas Know-how und das ihrer 56 Beschäftigten.

Würdigung für Werbespezialistin

Auch die hannoversche Stadtverwaltung hat Lischka und ihre Firma Kochstrasse – Agentur für Marken jetzt ausgewählt. Nicht für Werbezwecke, sondern für eine besondere Würdigung: Die Unternehmerin hat am Freitag den mit 10.000 Euro dotierten Stadt-Hannover-Preis erhalten, der an Frauen vergeben wird, die sich mit einem innovativen und nachhaltigen Geschäftsmodell am Markt behaupten, das zudem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Normalerweise verleiht die Stadt den Preis beim Wirtschaftsempfang im November, doch weil der wegen der Pandemie ausfallen musste, hatten Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette und Gleichstellungsbeauftragte Friederike Kämpfe nur zur coronakonformen Übergabe der 19. Trophäe ins Rathaus eingeladen.

„Das ist eine tolle Bestätigung für eine Leistung, die ich nie gelernt habe – ich habe nie gelernt, eine Chefin zu sein“, sagte die Preisträgerin. Als sie 1996 mit vier „leicht chaotischen Jungs“ eine Kreativagentur in einer Dachgeschosswohnung an der Kochstraße in Linden-Nord gründete, hätte sie nie daran gedacht, dass sich daraus einmal ein erfolgreiches Unternehmen entwickeln würde. Das ist inzwischen im Ahrberg-Viertel in Linden-Süd zu finden, doch der Name Kochstrasse (mit Doppel-S) ist als Reminiszenz an die Anfänge geblieben.

Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften

Lischka ist ausgebildete Werbekauffrau und studierte Kulturwissenschaftlerin. Diese Kombination scheint eine gute Grundlage zu sein, um die unbewussten Botschaften zu entschlüsseln, die in der Werbung eine Rolle spielen. Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften setzen die Geschäftsführerin und ihr Team ein, um Unternehmen zu Marketingstrategien zu beraten. Sie bieten Foto- und Filmproduktionen an, Verpackungsdesign, Social-Media-Konzepte und digitale Dienstleistungen. Zudem lehrt Lischka in Sachen Neuromarketing als Gastdozentin an der Leibniz-Uni und gibt Weiterbildungsseminare für Firmen. In diesen Bereich will sie ihr Preisgeld investieren.

Der Preis solle dazu beitragen, Frauen beim Schritt in die Selbstständigkeit Mut zu machen und den Frauenanteil in der Wirtschaft zu erhöhen, erklärte Tegtmeyer-Dette. Im eigenen Unternehmen will Chefin Lischka noch nachlegen – von 56 Angestellten sind derzeit 26 weiblich. Für berufstätige Eltern ermöglichst sie individuelle Arbeitszeiten, und es gibt die Option, die Kinder zeitweise mit ins Büro zu bringen. Ob Mann oder Frau: Pro Mitarbeiter und Mitarbeiterin spendet die Agentur für die Dauer der Anstellung 10 Euro im Monat für den guten Zweck.

Preisverleihung am Geburtstag

Dass die Preisverleihung ohne den November-Wirtschaftsempfang über die Bühne gehen musste, hatte übrigens auch sein Gutes: Zufällig fiel die kleine Dezember-Feierstunde am Freitag auf den Tag von Lischkas Geburtstag. Und ihre Freude darüber sah man auch ihren Pupillen an.

