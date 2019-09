Hannover

Die Stadt lässt in der kommenden Woche vom 16. bis zum 20. September einen 550 Meter langen Waldweg in der Eilenriede asphaltieren. Das Teilstück zwischen Messeschnellweg und Zoo vom Stadtparkweg zur Waldchaussee ist bisher für Inline-Skater nicht nutzbar. Das will die Stadt gemäß eines Ratsbeschlusses ände...