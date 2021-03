Hannover

Ein früher mit Bau- und Trümmerschutt aufgefülltes Gelände am Pastor-Jaeckel-Weg in der List wird in den kommenden Monaten umgestaltet. Die Stadt lässt auf der 6000 Quadratmeter großen Fläche unter dem Motto „Flussfahrt auf dem Orinoco“ einen Spielplatz mit angrenzender Grünfläche anlegen. Im Juni soll er fertig sein, die Kosten dafür belaufen sich auf rund 460.000 Euro.

Belastungen im Boden werden ausgetauscht

Gutachter haben auf dem zwischen dem Listholze und der Günther-Wagner-Allee gelegenen Areal im Boden leicht erhöhte Schwermetall- und Kohlenwasserstoffgehalte gemessen, die auf die Schuttauffüllungen zurückgehen. Deshalb muss das Material zunächst abgetragen und durch eine mindestens 35 Zentimeter dicke Schicht aus unbelastetem Boden ersetzt werden. Unter dieser lässt die Stadt als Trennlage ein Geovlies einbauen.

Geschwungener Asphaltweg stilisiert den Flusslauf

Die Inspiration zum Motto für den künftigen Spielplatz ergab sich aus dessen Lage – das Areal ist derzeit noch eine Wiesenfläche, die sich in einer Senke befindet und von Bäumen und Sträuchern eingerahmt ist. Den Flusslauf des Orinoco – das Original liegt im südamerikanischen Regenwald – stilisiert künftig ein geschwungener Asphaltweg. Links und rechts von ihm lässt die Stadt die Spielangebote aufbauen, darunter ein sogenanntes Fischerdorf mit Spielhütte, zwei Türmen, einer Rutsche, Brücken und Netzen.

Kinder waren an der Planung beteiligt

Diese und weitere Installationen gehen auf Fachleute in Sachen Spielplatz zurück: An den Planungen hat die Stadt Kinder beteiligt und sie nach ihren Wünschen befragt. Die angrenzende Grünfläche soll zum freien Spielen, Krabbeln und Picknicken einladen.

