Stadt Hannover dehnt Böllerverbot auf etliche Straßen aus

Hannover

Die Silvesternacht dürfte in Hannover ungewöhnlich ruhig verlaufen – jedenfalls ohne lautstarkes Feuerwerk. Auch für etliche Plätze in den Stadtteilen will die Stadt Hannover ein Böllerverbot verhängen. Bestärkt fühlt sich die Stadtspitze durch einen Beschluss der Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag, der den Verkauf von Pyrotechnik – wie schon im vergangenen Jahr – untersagt und die Kommunen auffordert, an definierten Plätzen ein Feuerwerksverbot auszusprechen. Damit sollen Menschenansammlungen und infolgedessen Infektionen mit dem Coronavirus vermieden werden.

„Begrüßen Beschluss ausdrücklich“

„Der heute getroffene Beschluss der Bundeskanzlerin und Regierungschefs ist richtig – wir begrüßen ihn ausdrücklich“, sagt Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD). Tagtäglich kämpften Ärzte und Pfleger in den Kliniken um Menschenleben. Da wäre es nicht zu vermitteln gewesen, wenn man dem Klinikpersonal in der Silvesternacht auch noch die Versorgung völlig unnötiger Verletzungen durch Feuerwerkskörper zugemutet hätte, meint von der Ohe.

Innenstadt

Die Stadt will in der City nach derzeitiger Planung ein Böllerverbot für folgende Plätze aussprechen:

Raschplatz, Ernst-August-Platz, Bahnhofstraße, Kröpcke, Opernplatz, Platz der Weltausstellung, Steintorplatz.

Stadtteile

Für die Stadtteile hat die Stadt, wie schon im vergangenen Jahr, eine ganze Reihe von Orten auserkoren, an denen ein Silvesterfeuerwerk untersagt bleibt. Eine Ausdehnung auf weitere Straßen und Plätze sei möglich, heißt es vonseiten der Stadt:

Bertha-von-Suttner-Platz

Peter-Fechter-Ufer (Ihmeufer)

Justus Garten (Fläche am „Strandleben“)

Ernst-Thoms-Weg

Tiefenriede Grünverbindung (Wiese am Ende der Hoppenstedtstraße/„Hoppenstedtwiese“)

Alte Bult

Nordufer Maschsee

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer bis zur Höhe des Parkplatzes am Strandbad

Maschpark

St.-Nikolai-Friedhof (Klagesmarkt)

Neustädter Friedhof (Otto-Brenner-Straße)

Gartenfriedhof (Marienstraße)

Waterlooplatz

Schünemannplatz

Am Lindener Berg (Stadtteilfriedhof und Grünfläche Lindener Mühle)

Von-Alten-Garten

Ihme- und Leineufer

Stärkestraße (Spielplatz und Grünfläche)

Velvetplatz

Küchengartenplatz

Alle Spielplätze in Linden

Grüne Mitte Hainholz (Voltmerstraße)

Möhringsbergpark

Voltmerstraße Ecke Bömelburgstraße (Stadtgrünplatz)

An der Lutherkirche

Conrad-Wilhelm-Hase-Platz (Christuskirche)

Vahrenwalder Park

Weißekreuzplatz

Jahnplatz

Andreas-Hermes-Platz

Neues Haus

Bonifatiusplatz

Welfenplatz

Emmy-Lanzke-Weg (Grünzug in Teilen)

Odenwaldstraße Spielplatz und Flächen im Märchenweg

Schwarzwaldstraße (Stadtteilpark Sahlkamp)

Stadtteilplatz Plauener Straße (Plauener Straße vor Hausnummer 24)

Spielpark Döhren (Ziegelstraße)

Fiedelerplatz

Kantplatz

Spargelacker (Spielplatz)

Am Mittelfelde (Begegnungsstätte)

Sankt-Eugenius-Weg

Am Thie

Feldbuschwende (Spielplatz)

Landschaftsraum Kronsberg-Nord und -Süd (mit den Aussichtshügeln)

Ricklinger Teiche

Altwarmbüchener See

Trammplatz

Lister Meile zwischen Weißekreuzplatz und Lister Platz

Limmerstraße (Bereich der Fußgängerzone)

Engelbosteler Damm

Von Andreas Schinkel