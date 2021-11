Stadt Hannover droht ein Defizit von bis zu 700 Millionen Euro

Hannover

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und die grün-rote Ratskoalition haben sich für die kommenden Jahre viel vorgenommen: Energiewende, Verkehrswende, Aufwertung der Innenstadt, Wohnungsbauförderung – um nur die wichtigsten Vorhaben zu nennen. Das alles wird viele Millionen Euro kosten. Doch die Finanzlage der Stadt Hannover ist noch immer so schlecht, dass solche Investitionen möglicherweise verschoben werden müssen – wenn keine Hilfe von Bund und Land komme, wie die Stadtspitze betont.

Sanierungen auf die lange Bank schieben

„Als eine der größten Herausforderungen im nächsten Jahr sehe ich die Bewältigung der noch immer sehr angespannten Finanzsituation“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) im Gespräch mit der HAZ. Klar sei, dass Hannover mehr Mittel vom Bund und vom Land brauche. Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) sieht das ähnlich. „Ohne Hilfen werden unsere Investitionen deutlich länger brauchen, als wir uns das erlauben können“, sagt er. Das bedeutet, dass die Stadt notwendige Gebäudesanierungen, etwa des seit Jahren eingerüsteten Bauamts, auf die lange Bank schieben müsste.

Stadt zahlt Kreditzinsen von 40 Millionen Euro jährlich

Nach Angaben des Kämmerers summieren sich die roten Zahlen aus den Corona-Jahren 2020, 2021 und Anfang 2022 schätzungsweise auf 600 bis 700 Millionen Euro. Zum Vergleich: In den Vorjahren hat die Stadt Hannover ein Defizit von etwa 50 Millionen Euro vor sich hergeschoben.

Nicht zu verwechseln sind diese aufaddierten Haushaltsdefizite mit den Schulden aus langfristigen Krediten, die noch aus dem U-Bahnbau herrühren. Diese Altschulden türmen sich zu einem Berg von rund 1,7 Milliarden Euro. Dafür zahlt die Stadt jährlich 40 Millionen Euro Zinsen – und derzeit ist das Zinsniveau extrem niedrig.

Kämmerer: Bund sollte Fördertopf für Energiewende auflegen

„Nicht nur Hannover hat diese Probleme“, betont von der Ohe. Bei einer bundesweiten Kämmerer-Tagung sei klar geworden, dass viele Kommunen unter einer Schuldenlast ächzten. „Die Namen der Städte sind praktisch austauschbar“, sagt von der Ohe. Das zeige ein strukturelles Problem: Die Städte und Gemeinden verfügten nicht über genügend Einnahmen, um all ihre Aufgaben bewältigen zu können – von der Reparatur von Straßen über die Modernisierung von Schulen bis hin zum Ausbau des Nahverkehrs. Hinzu kommen jetzt noch ambitionierte grün-rote Vorhaben wie der Kohleausstieg und die Verschönerung der Innenstadt.

Zwar stellt der Bund etliche Fördermittel für Kommunen bereit, doch oft bleibt das Geld in der Bundeskasse liegen und wird nicht abgerufen. „Förderanträge sind meist äußerst kompliziert und nur auf bestimmte Projekte begrenzt“, sagt von der Ohe. Er schlägt vor, dass der Bund Fördertöpfe einrichtet, etwa einen „Zukunftsfonds Energiewende“, und je nach Größe einer Kommune pauschale Beträge überweist. Freilich müsse gewährleistet sein, sagt der Kämmerer, dass die Summen tatsächlich für die Energiewende ausgegeben würden.

Tafelsilber verkaufen?

Um Schulden auf einen Schlag loszuwerden, sind manche Städte in der Vergangenheit dazu übergegangen, ihr Tafelsilber zu verkaufen, unter anderem Tochterunternehmen wie die Stadtwerke. In Hannover steht das nicht zur Debatte, auch wenn sich die Stadt mit dem Verkauf von Enercity vermutlich sanieren könnte. In der Vergangenheit wurde in der Stadtpolitik bisweilen diskutiert, die Flughafen-Anteile der Stadt Hannover zu veräußern. Aber das dürfte dem Vernehmen nach nur 50 bis 70 Millionen Euro in die Stadtkasse spülen.

„Wir müssen auch auf unsere Ausgaben achten“, sagt von der Ohe selbstkritisch. Die Stadt hat sich ein Sparprogramm verordnet und will konsequente Aufgabenkritik betreiben. Die Stadtspitze prüft, welche Leistungen die Verwaltung noch anbieten will und welche aufgegeben werden.

Von Andreas Schinkel