Hannover

In den Parteizentralen ging man anfangs teils von Vandalismus oder Diebstahl aus. Dann jedoch stellte sich heraus, dass nicht Rabauken oder Feinde des demokratischen Wettstreits die Wahlplakate aus dem Stadtbild entfernt hatten – sondern die Stadt selbst.

Insgesamt hatten Beschäftigte des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün in der vergangenen Woche 406 Plakate abgehängt, die meist ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an Bäumen angebracht hatten. Mehr als die Hälfte davon stammten von der SPD, doch es verschwanden auch Plakate von CDU, Piraten, Volt, Linken und Die Partei. Betroffen von der Aktion waren insbesondere die Stadtteile Südstadt, Ricklingen, Linden, Limmer und das Heideviertel.

„Drähte verletzen Bäume“

Die Verwaltung habe damit eine Schädigung der Bäume durch Drähte und Kabelbinder verhindern wollen, heißt es im Rathaus. Diese könnten nämlich die Rinde der Bäume verletzen: „Im schlimmsten Fall kann dies als Eintrittswunde für Bakterien oder Pilze und langfristig zum Absterben der Bäume führen“, sagt ein Stadtsprecher.

Die Aktion sorgte gleichwohl unisono für Empörung bei den betroffenen Parteien – zumal das Tiefbauamt das Aufhängen von Plakaten an Bäumen prinzipiell erlaubt hatte. Nach massiven Protesten rudert die Stadt nun zurück: Man habe den „Sachverhalt nochmals geprüft und gemeinsam mit den betroffenen Parteien erörtert“, teilt das Rathaus jetzt mit. Dem Vernehmen nach sollen die Parteien dabei teils mit Klagen gedroht haben. Nach anfänglichem Zaudern will die Stadt die Plakate nun „zeitnah“ selbst wieder aufhängen – und dabei gegebenenfalls Polsterungen anbringen, um die Rinde zu schützen.

„Es war eine unglückliche Aktion, aber für uns ist die Sache damit erledigt“, sagt Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic. Dass jedes Plakat wieder am angestammten Platz zum Hängen kommt, kann die Stadt indes nicht garantieren. Bei künftigen Wahlen plant die Verwaltung nun, die Auflagen für Plakate am Bäumen zu präzisieren: Im Sinne der Baumschutzsatzung soll das Plakatieren an Straßenbäumen dann untersagt sein.

Von Simon Benne