Darf die Polizei in Hannover mit Kameras den öffentlichen Raum überwachen? In Lüneburg wird dazu ein wegweisendes Urteil erwartet. Außerdem gibt es Deutschpop in der Tui-Arena, und der Prozess gegen Ex-OB Stefan Schostok geht weiter. Alles, was in dieser Woche in Hannover wichtig wird, lesen Sie hier.