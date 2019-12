Hannover

Sprühfontänen, Brummkreisel, Feuerwerksraketen und Böller: Am Sonnabend beginnt auch in Hannover der Verkauf von Pyrotechnik für die Silvesternacht. Während die Händler das sogenannte Kleinfeuerwerk ohnehin nur vom 28. bis zum 31. Dezember verkaufen dürfen, ist das Abbrennen sogar nur am 31. Dezember und am 1. Januar erlaubt – und in Hannovers Innenstadt bleibt es auf mehreren Plätzen wieder ganz verboten.

Das Böllerverbot gilt aber nicht nur für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern: Eine Ordnungswidrigkeit begehen Passanten auch dann schon, wenn sie in der Verbotszone bestimmte Böller dabei haben. Es drohen Geldbußen.

Grund für das Verbot ist der Missbrauch von Feuerwerkskörpern in den vergangenen Jahren. Feiernde hatten sich in der City mit Raketen beschossen und mit Böllern beworfen. Nach den positiven Erfahrungen im Vorjahr sei beschlossen worden, dieses Verbot erneut auszusprechen. Ziel sei, ein möglichst friedliches und ungefährliches Feiern in der Innenstadt zu gewährleisten, begründet die Stadt die Maßnahme.

Auch Kröpcke und Opernplatz gehören zur Verbotszone

Wie im vergangenen Jahr dürfen auf folgenden Plätzen keine Raketen und Böller gezündet werden: Opernplatz, Kröpcke, Karmarschstraße bis zum Platz der Weltausstellung, Georgstraße bis zum Steintor, Bahnhofstraße und Ernst-August-Platz sowie der Bereich des Raschplatzes. Das Verbot gilt dort von Dienstag, 31. Dezember, um 20 Uhr bis Mittwoch, 1. Januar, um 3 Uhr.

Für die Überwachung und Einhaltung des Böllerverbotes sind laut Stadt ein Sicherheitsdienst und die Polizei zuständig. „Wer in den ausgewiesenen Bereichen mit Feuerwerkskörpern angetroffen werden sollte, wird zunächst aufgefordert die Verbotszone zu verlassen“, teilt eine Sprecherin der Polizei mit.

Es gibt aber auch eine Alternative, und zwar können die Feiernden das Feuerwerk am Rand der Verbotszone in Wassertonnen entsorgen. „Wer der Aufforderung nicht nachkommt, erhält einen Platzverweis“, sagt die Polizeisprecherin. Im vergangenen Jahr hatten Besucher etwa 500 Raketen und Böller bereitwillig abgegeben. Ungefährliche Feuerwerkskörper wie Wunderkerzen, Knallerbsen und Tischfeuerwerk sind vom Verbot ausgenommen.

Kritik an Silvesterknallerei nimmt zu

Die Silvesterknallerei steht wegen der erhöhten Feinstaubbelastung durch das Abbrennen, Schmutz, Lärm und nicht zuletzt auch wegen des Verletzungs- und Brandrisikos zunehmend in der Kritik. Trotzdem hatten die Händler im vergangenen Jahr keine Umsatzeinbußen verzeichnet. Laut dem Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI), dem derzeit bundesweit 21 Firmen angehören, wurde im Jahr 2018 ein Umsatz von rund 133 Millionen Euro erzielt. In diesem Jahr haben aber erste Märkte angekündigt, Feuerwerk aus ihrem Sortiment zu streichen.

Sozialministerium warnt vor Gefahren

Jahr für Jahr verletzten sich in der Silvesternacht auch Menschen schwer, weil sie wichtige Regeln beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern missachten. Sogar das niedersächsische Ministerium für Soziales und Gesundheit warnt anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels vor den Gefahren. „Verwenden Sie nur zugelassene Feuerwerkskörper der Kategorien F1 und F2 und beachten Sie die Gebrauchsanleitung“, sagt Sozialministerin Carola Reimann.

Laut Gesetzgebung unterscheiden sich Feuerwerkskörper der Kategorie F1 – das sind etwa Wunderkerzen und Tischfeuerwerk – von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2, die unter freiem Himmel gezündet werden.

Nur zugelassene Böller benutzen

Die Nachfrage und das Angebot sind in den Supermärkten weiterhin groß. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Wer illegale Feuerwerkskörper oder Exemplare anderer Kategorien verwendet, bringt sich laut Ministerium nicht nur in Gefahr, sondern macht sich auch strafbar. Legales Feuerwerk ist demnach am sogenannten CE-Zeichen und der dahinter stehenden Kennnummer der Prüfstelle zu erkennen.

Der staatlich anerkannte Pyrotechniker Nick Edgington aus dem Unternehmen Rohr Feuerwerke in der Wedemark empfiehlt, Feuerwerk nur in großen Geschäften, Supermärkten und Discountern zu kaufen. Eine weitere wichtige Regel: In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen oder brandempfindlichen Gebäuden dürfen überhaupt keine Feuerwerkskörper gezündet werden.

Blindgänger nicht noch einmal anzünden

Ansonsten gilt: Feuerwerkskörper nur mit ausgestrecktem Arm anzünden und danach schnell entfernen, nach dem Zünden ausreichend Sicherheitsabstand einhalten, auch zu Gebäuden, mit Feuerwerk niemals auf Menschen oder Tiere zielen, „Blindgänger“ nicht erneut zünden. Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sollten ohnehin keine Pyrotechnik entzünden.

Klaus Gotzen ist Geschäftsführer des Verbands der pyrotechnischen Industrie (VPI) Quelle: VPI

Interview: „Händler bestellen Feuerwerkskörper wie immer“ Feinstaubbelastungen, Klimawandel und unnötiger Lärm für Tiere: In Hannover und anderen Städten gilt in diesem Jahr erneut ein Böllerverbot. Über mögliche Auswirkungen auf den Handel und über die Bedeutung für die Hersteller hat die HAZ mit Geschäftsführer Klaus Gotzen vom Verband der pyrotechnischen Industrie gesprochen: Herr Gotzen, in vielen Städten gilt bereits in der Silvesternacht ein Böllerverbot. Jahr für Jahr nimmt die Anzahl der Verbotszonen zu. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern gerät immer mehr in die Kritik. Wirkt sich das bereits auf den Handel aus? Die Vorbestellungen der Händler sind bei den Mitgliedern unseres Verbandes auch in diesem Jahr bislang gleichbleibend. Endgültig werden sich mögliche Umsatzverluste und das Verhalten der Endkunden aber erst nach den drei Verkaufstagen bemerkbar machen. Dass Händler schon jetzt keine Feuerwerkskörper mehr verkaufen wollen, sind nur Einzelfälle, die sich bislang nicht auf die Bestellzahlen der Verbandsmitglieder auswirken. Wir hoffen, dass dies so bleibt. Im vergangenen Jahr wurde bundesweit mit dem Verkauf von Feuerwerk und Pyrotechnik ein Umsatz von rund 133 Millionen Euro erzielt. Im Jahr 2017 waren es zwar noch rund vier Millionen Euro mehr. Aber da spielt auch das Wetter an den Verkaufstagen eine große Rolle. Wenn es regnet oder stürmt, wollen viele Menschen gar nicht nachts draußen knallen. Was sagt der VPI zur Kritik an der Silvesterknallerei? Wie stehen Sie zum Vorwurf unnötiger Klima- und Umweltbelastung durch Feuerwerk? Auswirkungen auf das Klima hat Pyrotechnik erwiesenermaßen nicht. Dafür müsste beim Abbrennen viel mehr Kohlendioxid ausgestoßen werden. Am insgesamt ausgestoßenen CO2 haben Feuerwerkskörper aber nur etwa einen Anteil von einem Millionstell. Kritisch stehen wir den bislang vom Umweltamt und der Umwelthilfe kolportierten Feinstaubwerten gegenüber. Diese Zahlen der Auswirkungen durch Pyrotechnik beruhen unserer Ansicht nach auf Schätzungen und nicht auf Messungen. Die Werte werden oft einfach übernommen, ohne kritisch hinterfragt zu werden. Der VPI hat deshalb bereits eine Studie für die Feinstaubauswirkungen von Silvesterfeuerwerk in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse lassen schon erahnen, dass die bislang oft genannten Werte überhaupt nicht erreicht werden. Wir werden die endgültigen Ergebnisse der Untersuchung auch dem Umweltbundesamt zur Verfügung stellen, damit die Gültigkeit überprüft werden kann. Wie stehen Sie zu den Lärmbelastungen für Tiere? Laut und massenhaft geknallt wird in der Regel von etwa 0 Uhr bis maximal 4 Uhr. Für Tierbesitzer sollte es machbar sein, in dieser Zeit nicht mit den Tieren rauszugehen und die Wohnungen möglichst mit Jalousien und geschlossenen Fenstern und Türen vor Lärm zu schützen. Andererseits sollten Knaller auch nicht an Standorten mit großer Nähe zu Tieren gezündet werden. Da geht es auch um Rücksichtnahme. Grundsätzlich sind außerdem legale Feuerwerksprodukte geprüft und nur bis zu einem bestimmten Lärmwert erlaubt.

