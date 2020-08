Hannover

Die Stadt will die Freibadsaison möglicherweise über Mitte September hinaus verlängern. „Die Verwaltung hat ein Szenario entwickelt, in dem ein Freibad bis Ende September geöffnet bleibt“, sagte Sprecher Dennis Dix. „Dafür müsste dann ein Hallenbad in der Zeit geschlossen bleiben, die übrigen drei würden geöffnet.“ Diese Option komme aber nur bei absehbar guter Wetterlage in Betracht.

Wegen der begrenzten Personalressourcen könne bekanntlich während der Freibadsaison grundsätzlich nur ein Hallenbad geöffnet werden, erläuterte der Stadtsprecher: „Andersherum ist es ähnlich.“

Einschränkungen bei Besucherzahl

Die Stadtverwaltung bereitet derzeit die Öffnung der Hallenbäder vor. Ziel ist es, dass dort Mitte September wieder Schwimmer ihre Bahnen ziehen können. So lange soll auch, etwas gestaffelt je nach Bad, die Freibadsaison gehen. Grundlage für die Öffnung wird ein Hygiene- und Nutzungskonzept, das aktuell erarbeitet wird und dann noch mit dem Gesundheitsamt der Region abgestimmt werden muss. „Schon jetzt lässt sich sagen, dass es in allen Hallenbädern bestimmte Zeitfenster geben wird, in denen man ein Bad nutzen kann, damit trotz Corona-Pandemie möglichst viele die Bäder besuchen können“, sagte Dix.

Leider werde es auch bei der Öffnung der Hallenbäder starke Einschränkungen bei der Besucherzahl geben, mehr noch als bei den Freibädern. Ob es ein ähnliches Online-Reservierungssystem für Schwimmzeiten geben wird, konnte Dix noch nicht sagen. „Sobald die Planungen abgeschlossen sind, werden wir über Details informieren.“

Die Zahl der Schwimmer im Becken ist begrenzt. Quelle: Samantha Franson

Ins Fössebad können maximal 36 Schwimmer

Die Stadt betreibt vier Hallenbäder: das Stadionbad, das Stöckener Bad, das Nord-Ost-Bad und das Vahrenwalder Bad. Das Misburger Bad ist wegen Baumängeln geschlossen. Das Fössebad wird vom Universitätssportclub und dem Verein W98/Waspo Hannover getragen. Ein Waspo-Sprecher kündigte an, dass dort am 1. September geöffnet werden soll. Unter Corona-Bedingungen könnten leider nur wenige Schwimmer gleichzeitig zum Zuge kommen, ergänzte er: „Wir planen mit einer maximalen Besucherzahl von 36, verteilt auf beide Schwimmbecken.“

Ratsherr appelliert an Badegäste

Angelo Alter ( SPD), Sprecher des Sportausschusses im Rat, hatte angeregt, während der Pandemie die Freibadsaison besonders flexibel zu handhaben. „Sport in geschlossenen Räumen sehe ich als problematischer als unter freiem Himmel an“, sagte er. In den Hallenbädern werde es ganz stark darauf ankommen, die Abstands- und Hygieneregeln akribisch einzuhalten. „Es muss gewährleistet sein, dass Leute, die die Bäder aufsuchen, sich nicht infizieren“, hob der Ratsherr hervor.

Es müsse beispielsweise einen Rundparcours mit vorgeschriebener Gehrichtung geben, um direkte Begegnungen zu vermeiden. Alter appellierte an die Badegäste, sich selbst auch an die Regeln zu halten. „Spaß und Freude sollen möglich sein“, meinte er. „Aber es gilt auch, Rücksicht zu nehmen.“

Verlängerter Zuschuss für Vereine?

Auch Thomas Klapproth, sportpolitischer Sprecher der CDU, plädierte für eine möglichst lange Freibadsaison. „Wenn das Wetter bleibt, sollte man das gerade im Hinblick auf die Corona-Krise überlegen“, sagte er. Flexibel sollte die Stadt aber auch generell bei den Öffnungszeiten reagieren. Die Unterhaltung eines Freibads sei auch billiger als die eines Hallenbades. Als Trainingsmöglichkeit stehe nicht zuletzt Vereinen das Stadionbad offen.

Mark Bindert von den Grünen kritisierte den Personalmangel in städtischen Bädern. „Wir haben mal wieder eine Mangelverwaltung“, sagte er. Solange die Stadt an die aus seiner Sicht zu niedrigen Tarife gebunden sei, werde es schwer, Mitarbeiter zu finden. Auch Bindert favorisiert eine längere Freibadsaison. „Ich fände es super, wenn zum Beispiel das Lister Bad weiterhin geöffnet bleiben könnte“, sagte er.

Er wolle Sportdezernentin Konstanze Beckedorf zudem fragen, ob ein verlängerter Zuschuss für andere Badbetreiber rechtlich möglich ist. Dann könne etwa das Annabad, das vom Polizeisportverein betrieben wird, länger offen bleiben.

Von Gabriele Schulte