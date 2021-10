Die Stadt Hannover will Wohnungslosen in diesem Winter mehr Schutz gegen die Kälte bieten. Dazu bietet sie im Tagestreff „Kompass“ zusätzlich ein Nachtcafé an. Die Notschlafstelle „Alter Flughafen“ ist ab Dezember rund um die Uhr geöffnet. Zudem soll es für Süchtige Zelte und Heizstrahler in Außenbereichen geben.