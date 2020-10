Hannover

Ausgerechnet in Zeiten steigender Covid-19-Infektionen fährt die Stadtverwaltung ihre temporären Hilfsprojekte für Obdachlose in der Corona-Krise zurück. Dazu zählt nicht nur die Schließung des Naturfreundehauses nahe der Eilenriede. 17 Obdachlose konnten nach Angaben einer Sprecherin bis zuletzt nicht andernorts untergebracht werden und werden am heutigen Donnerstag auf die Straße zurückgeschickt. Die Stadt weigert sich auch, leer stehende Hotelzimmer für Obdachlose anzumieten, um die zumeist unter Vorerkrankungen leidenden Menschen mit einer Einzelunterbringung besser vor Ansteckung zu schützen.

Gesundheitsamt empfiehlt Einzelunterbringung

Das ist umso bemerkenswerter, weil das Gesundheitsamt der Region eine Einzelunterbringung in der Corona-Krise ausdrücklich empfiehlt. Gerade vor dem Hintergrund der prekären Situation in den Obdachlosenunterkünften, der besonderen Schutzbedürftigkeit, der Vermeidung von Infektionen und der Unterbrechung von Kontaktketten sei eine Einzelunterbringung nach Möglichkeit vorzusehen, heißt es in einem Rundschreiben des Dezernats an die Regionskommunen vom 21. August 2020. Die Selbsthilfe für Wohnungslose (SeWo) hat nach eigenen Angaben seit dem Frühjahr zwischen 35 und 40 Menschen in leere Hotels vermittelt, die einen Anspruch auf Leistungen vom Staat, aber kein Obdach hatten.

In vollen Unterkünften sei keine coronagerechte Unterbringung möglich, sagt SeWo-Geschäftsführer Jan Goering. Die Kosten für die Unterbringung in leeren Hotels habe das Jobcenter übernommen. Das würde es immer noch tun, betont Goering. Seit Mitte August sei für die Anmietung von Hotelzimmern allerdings eine ordnungsrechtliche Unterbringungsverfügung des Sozialamtes nötig. Dass die Stadt diese nicht ausstelle, sei angesichts des bevorstehenden Winters und der steigenden Infektionszahlen „absolut absurd“, sagt Goering. Auch er habe schätzungsweise zehn Obdachlose wieder auf die Straße setzen müssen.

Obdachlose wie Franz Bauer (58) und Michael Terhorst (59) haben von der temporären Notunterbringung profitiert und sich stabilisiert. Eine Chance wie diese gibt es für andere nach der Schließung des Naturfreundehauses nicht mehr. Quelle: Samantha Franson

Stadt: Entzerrung der Zimmerbelegungen

Die Stadt argumentiert damit, dass die etablierten Anlaufstellen für Obdachlose mittlerweile auf die aktuellen Herausforderungen vorbereitet seien. Hygienekonzepte seien angepasst worden. Grundsätzlich stünden sowohl Doppel- als auch Einzelzimmer zur Verfügung. Es gebe nur wenige Einzelzimmer, ist dagegen von der SeWo zu hören.

Dort, wo die Empfehlungen nicht vollständig eingehalten werden könnten, habe man durch eine Entzerrung der Zimmerbelegungen für Abhilfe gesorgt, heißt es von Seiten der Stadt weiter. In Hannovers größter Notunterkunft am Alten Flughafen habe man zusätzlich mit Planen bedeckte Bauzaunelemente eingesetzt. Grundsätzlich würden Mund-Nasen-Schutz, Abstandshaltung und regelmäßiges Lüften gelten.

Caritas : Zahl der Obdachlosen steigt im Winter

Wohlfahrtsverbände wie Caritas oder Diakonie dagegen betonen, dass die Zahl der Menschen, die Virus und Kälte auf der Straße schutzlos ausgeliefert seien, in den Wintermonaten stark steigen werde. Sie laufen seit Tagen gegen die Pläne der Stadtverwaltung Sturm. „Viele werden, wie in den vergangenen Wintern die Notunterkünfte der Stadt meiden“, betont Caritas-Abteilungsleiterin Tatjana Makarowski. Dazu seien die Notunterkünfte tagsüber geschlossen. Die Tagestreffs könnten wegen der Abstands- und Hygieneregeln lange nicht so viele Obdachlose versorgen, ergänzt Caritas-Sozialarbeiterin Ramona Pold: „Wir machen uns große Sorgen um die Menschen.“

Von Jutta Rinas