Hannover

Exakt 42.547 Briefwahlunterlagen hat die Stadt eigenen Angaben zufolge für die Oberbürgermeisterwahl herausgegeben; damit haben etwas mehr als 10 Prozent der 401.847 Wahlberechtigten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Bei den Kommunalwahlen 2016 waren es noch 4800 Personen mehr. Noch höher war das Interesse bei den OB-Wahlen 2013 – damals allerdings flankiert von einer parallel laufenden Bundestagswahl als Zugpferd.

Abgabe der Briefwahlzettel noch bis Sonntag im Rathaus

Die beiden Briefwahlstellen im Neuen Rathaus und im Podbi-Park haben am Freitagmittag geschlossen. Erfahrungsgemäß schicken nicht alle Briefwähler auch den Stimmzettel zurück. Wer dies für den Wahlgang am Sonntag bisher noch nicht getan hat, kann es nachholen: Am Sonnabend und am Sonntag steht im Neuen Rathaus am Trammplatz jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr eine Urne zur Stimmabgabe zur Verfügung. Gültig ist eine Briefwahlstimme dann, wenn sie dem Wahlamt am Sonntag bis 18 Uhr vorliegt. Zu diesem Zeitpunkt schließen auch die Wahllokale.

Von Bernd Haase