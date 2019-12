Dynamik und Disziplin, Eleganz und Energie: Bei der Gala „Nacht der Pferde“ haben Reiter und ihre Pferde das Publikum mit ihren Choreografien begeistert. Die Show am Freitagabend in Halle 25 auf dem Messegelände in Hannover war ausverkauft – und am Sonnabend gibt es eine Neuauflage.