Kleefeld

Sie waren für lange Zeit eine Attraktion im Philosophenviertel: drei Dutzend japanische Nelkenkirschen, die der Fachmann Prunus serrulata „Kanzan“ nennt. Einmal im Jahr entfachten sie auf der Fichtestraße ein rosa Blütenfeuerwerk. Allerdings nur drei oder vier Tage lang. Dann kam irgendwann ein Windstoß, und Millionen von Blüten verendeten auf den Fußwegen. Mit diesem Schauspiel ist nun endgültig Schluss. Montag und Dienstag dieser Woche wurden die letzten Nelken-Kirschen gefällt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So spektakulär ihre Auftritte früher waren, so unauffällig war ihr Abgang. Die Männer vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün sägten die letzten Äste ab. Ein bisschen mutete das an wie ein Friseurbesuch, bei dem eine Glatze geschnitten wird. Dann rollte ein Radlader an, packte die Kirsche am Kopf, unten setzte ein Mann die Säge an – das war’s. Das Fahrzeug trug den Stamm fort. Die schönen Bäume müssen der Straßengrunderneuerung weichen. Allerdings waren die meisten ohnehin schon in die Jahre gekommen und nicht mehr standsicher. Neun Nelken-Kirschen waren schon Anfang des Jahres gefällt worden.

Eine Baumscheibe für die Nachbarin

Als jetzt die Männer mit der Motorsäge kamen, gab es auch ein paar wehmütige Zuschauer. Ulrike Dursthoff, die im Viertel wohnt, erbat sich ein Stück vom Stamm. Die Mitarbeiter vom Stadtgrün hatten Verständnis und sägten eine Scheibe ab, einfach so, wie man eine Scheibe Brot vom Laib schneidet.

Stadt pflanzt neue Kirschen

Die Fichtestraße soll aber auch weiterhin eine Allee bleiben. Alle 42 Baumstandorte zwischen Hegel- und Schellingstraße werden neu bepflanzt. Wie das Presseamt der Stadt mitteilt diesmal mit „aus naturschutzfachlicher Sicht wertvollen heimischen Vogelkirschen (Prunus avium)“. Ob die Neuen auch so ein Blütenfeuerwerk entfachen wie die Gäste aus Japan, muss die Zukunft erst noch zeigen.

Von Hans-Peter Wiechers