Hannover

Die Stadt hat sich eine sogenannte Anbaufräse für den Wegebau in Parks und Wäldern angeschafft und dafür 50.000 Euro investiert. Das Gerät wird auf sogenannten wassergebundenen Decken aus Mineralgemisch und auf Schotterstrecken eingesetzt – aktuell bei der Premiere im Tiergarten.

Maschine bewältigt drei Arbeitsschritte in einem

Wege in den Grünanlagen müssen auf Grund von Verschleiß und Witterungseinflüssen regelmäßig überarbeitet werden. Dabei wird die neue Maschine, die 2,5 Tonnen wiegt, etwa im Hermann-Löns-Park, in Grünflächen wie dem Weddigenufer oder in Wäldern wie der Eilenriede benutzt. „Sie schafft drei Arbeitsschritte in einem und arbeitet deshalb materialschonender und kostengünstiger“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Die Fräse lockert das vorhandene Material, um es danach wieder zu profilieren, zu ebnen und vorzuverdichten.

Auszubildende erledigen die Aufträge

Wie viele Kilometer an Wegen die Stadt pro Jahr saniert, kann Dix nicht sagen: „Es ist unterschiedlich und hängt unter anderem von der Witterung ab.“ Anfallende Aufträge sind Sache der Auszubildenden im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus, die größere und kleinere Instandhaltungsmaßnahmen in Eigenregie durchführen. Aktuell hat die Stadt sechs Stellen für Lehrlinge in diesem Bereich im Angebot.

Von Bernd Haase