Wer als Hauseigentümer Mietwohnungen energetisch saniert und trotzdem die Mieten für drei Jahre weitgehend stabil hält, kann sich das von der Stadt bezuschussen lassen. Weil die Nachfrage seit Ende 2017 stark zurückgegangen ist, wird das Förderprogramm jetzt ausgeweitet. Bisher wurden nur Wohnungen im niedrigen Mietsegment berücksichtigt; künftig kommen jene aus dem mittleren hinzu.

Hinter dem Programm steckt das Problem, dass Wohnungseigentümer Kosten etwa für Dämmungen oder neue Fenster entweder auf die Mieter umlegen, was auf einem ohnehin angespannten Markt weitere Mietsteigerungen zur Folge hat. Oder sie wollen genau dies vermeiden und nehmen deshalb Sanierungen gar nicht erst in Angriff.

Bisher sind 2,5 Millionen Euro geflossen

Um diese Gemengelage aufzulösen, zahlt die Stadt seit 2013 Mietzuschüsse an die Eigentümer unter der Bedingung, dass sie die Mieten drei Jahre lang nur in kleinem Rahmen erhöhen – die Sätze sind abhängig vom Umfang der Sanierung. Dies hat lange funktioniert. Nach Angaben der Stadt sind aus dem Topf bisher 2,5 Millionen Euro für 1231 Wohnungen geflossen.

Bisher lag die Mietobergrenze für Zuschüsse bei 5,60 Euro kalt pro Quadratmeter. „Diese Fixierung verursacht den Wohnungsunternehmen nach Umsetzung von energetischen Sanierungen Mindereinnahmen, weil die Baukosten stark gestiegen sind“, schreibt die Stadt in einer Vorlage für den Rat. Sie schlägt deshalb vor, den Satz für Wohnungen im unteren Preissegment um 20 Cent zu erhöhen und will dafür ein Drittel des Budgets ausgeben. Der Rest ist Wohnungen reserviert, in denen die Kaltmiete pro Quadratmeter 6,75 Euro beträgt.

Der Bauausschuss des Rates hat die Pläne bereits einstimmig befürwortet. Für das Programm stehen nach Angaben der Stadt noch rund 750.000 Euro zur Verfügung. Interessierte können sich an die Klimaschutzleitstelle unter der Telefonnummer (05 11) 16 84 66 08 wenden.

