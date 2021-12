Hannover

Die Stadt Hannover hat ein Rechtsgutachten zum Gendern in Auftrag gegeben. Ziel war es, die eigene Anwendung der geschlechtergerechten Sprache in der Verwaltung überprüfen zu lassen. Die Stadtverwaltung hatte ihren Mitarbeitern Anfang 2019 „Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache“ gegeben. Wähler sollten von nun an beispielsweise als „Wählende“ bezeichnet werden, aus einem Rednerpult wurde ein “Redepult“. Aus Hannoveranern wurden Hannoveraner*innen.

Das am Donnerstag veröffentlichte Ergebnis des Gutachtens könnte auch die Debatte um die geschlechtergerechte Sprache in Behördentexten insgesamt noch einmal befeuern. Denn die Verfasserin, Ulrike Lembke, Professorin für öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität in Berlin, bescheinigt deutschen Verwaltungen laut einem Medienbericht, vielfach „in grober Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze“ mit einer mangelhaften Umsetzung des Genderns das Grundgesetz zu verletzen.

Lembke bezieht sich dabei offenbar vor allem auf Artikel 3 des Grundgesetzes. Darin heiße es „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“. Nach Ansicht der Berliner Professorin ergeben sich daraus weitreichende Konsequenzen für jedwede Behördensprache.

„De-Privilegierung von Männern ist überfällig“

Das Grundrecht auf Gleichberechtigung sei ein „zugunsten von Frauen wirkendes, antipatriarchales Verbot, von der gesellschaftlich dominanten Gruppe der Männer unterdrückt zu werden“, wird sie in dem Medienbericht zitiert. Die Konsequenz daraus sei eine „überfällige De-Privilegierung der Männer“ bis in die Verwaltungssprache. Das gehe auch mit der Überwindung von benachteiligenden Geschlechterrollen als solchen einher.

Lembke empfiehlt offenbar verpflichtend die Verwendung des sogenannten Gendersterns, der auch „Trans-“, Inter- und non-binäre Personen sichtbar macht. Die Forderung, sich ständig mitgemeint fühlen zu sollen, verlange von den Frauen wie von „Trans-“ , Inter-* und non-binären Personen eine “beständige Anpassungsleistung“. Auch auf binäre Anreden wie „Sehr geehrte Damen und Herren“ solle deshalb künftig verzichtet werden.

Stadt Hannover sieht sich bestätigt

Die Stadt Hannover sieht sich durch das Gutachten in ihrer Anwendung der geschlechtergerechten Sprache bestätigt. „Sprache transportiert nicht nur Regeln, sondern formt und gestaltet gesellschaftliche Wirklichkeit“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay am Donnerstag. „Wir wollen mit der Anwendung der geschlechterumfassenden Sprache in der Stadtverwaltung Hannover sehr deutlich machen, dass wir jeden Menschen in der jeweiligen Geschlechtsidentität respektieren. Das ist für mich in einem demokratischen Rechtsstaat unverzichtbar“. Es sei gemäß dem Gutachten rechtskonform, dass die Stadt Hannover die geschlechtsumfassende Sprache inklusive des Gendersterns verwende, heißt es in der Pressemitteilung vom Donnerstag weiter.

Stadt: „Wir haben geschlechtergerechte Sprache aus Überzeugung eingeführt“

Friederike Kämpfe, Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt Hannover, betonte: „Wir haben vor fast drei Jahren die geschlechterumfassende Sprache in der Verwaltung als eine der ersten Städte in Deutschland eingeführt – und das aus Überzeugung. Ich hatte keine Zweifel - freue mich aber sehr -, dass unser gesellschaftspolitischer Anspruch, Menschen in ihrer Geschlechtsidentität auch durch Sprache zu respektieren, juristisch auf einem starken Fundament steht.“

Die juristische Expertise zeige, dass geschlechtergerechte Sprache eine konsequente Umsetzung verfassungsrechtlicher Anforderungen darstelle, heißt es. Hierzu gehöre die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ebenso wie die verfassungsrechtliche Anerkennung weiterer Geschlechter jenseits von „männlich“ und „weiblich“.

Gutachten: Auffassungen des Deutschen Rechtschreibrates sind nicht bindend

Brisant ist überdies: Nach Auffassung der Stadtverwaltung Hannover ergibt sich aus dem Gutachten, dass Auffassungen des Deutschen Rechtschreibrates keinerlei Einfluss auf die Rechtswirksamkeit und Verbindlichkeit des Verwaltungshandelns haben. Die Rechtschreibregelungen hätten eine reine Ordnungsfunktion. Die Regelungen zu geschlechtergerechter Verwaltungssprache dienten dagegen der Konkretisierung von Grundrechten und der Aktualisierung der Gesetzesbindung der Verwaltung. Folglich sei aus rechtlicher Sicht die geschlechtergerechte Amtssprache inklusive des Gendersterns nicht irregulär, sondern garantiere „verfassungskonformes staatliches Sprachhandeln“ im demokratischen Rechtsstaat.

Von Jutta Rinas