Hannover

Die Stadtverwaltung hat neue Pläne für Anwohnerparkzonen in Hannovers Südstadt vorgelegt. Das Thema stand auf der Tagesordnung der jüngsten Bezirksratssitzung. Vorgesehen sind drei Zonen bis zur Geibelstraße. Die Kosten für die notwendigen Investitionen wie Markierungen, Schilder und Parkscheinautomaten beziffert die Stadt Hannover auf 220.000 Euro. Die jährlichen Personalkosten liegen laut Berechnung bei rund 70.000 Euro, die Einnahmen durch Parkgebühren sind bereits eingerechnet.

Es gibt wieder Ärger

Wie schon beim ursprünglichen Plan gibt es auch jetzt Ärger. In der Sitzung des Bezirksrats meldete sich der kommissarische Schulleiter der Wilhelm-Raabe-Schule, Matthias Brautlecht, zu Wort. Er beklagte die fehlenden Parkmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer sowie andere Mitarbeiter der Schule, sollten die Anwohnerparkzonen eingeführt werden. Und auch Anwohner machten deutlich, dass sie mit den Plänen der Stadt in der vorgelegten Form nicht einverstanden sind.

In den Plänen der Stadt gibt es unterschiedliche Bereiche: In den Bereichen nach dem „Trennprinzip“ ist das Parken rund um die Uhr ausschließlich Bewohnerinnen und Bewohnern mit einem speziellen Parkausweis erlaubt. Vorgesehen dafür sind vor allem die Bereiche in der Nähe des Maschsees mit ausschließlicher Wohnnutzung. Die Stadt will damit verhindern, dass bei Großveranstaltungen am Maschsee oder im Stadion Autofahrer von außerhalb die Hoffnung haben, dort einen freien Parkplatz zu finden.

Keine Parkzone zwischen Geibelstraße und Altenbekener Damm

In den Bereichen nach dem „Mischprinzip“ ist das Parken für die Anwohner frei. Wer nicht aus dem Bereich kommt, kann dort montags bis sonnabends zwischen 9 und 20 Uhr parken, muss allerdings einen Parkschein ziehen. Und in Bereichen mit „Parkscheinregelung“ ist das Parken für alle freigegeben. Dort müssen montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr und sonnabends zwischen 9 und 13 Uhr Parkscheine gekauft werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Bereiche sind entlang der Hildesheimer Straße, in der Langensalzerstraße bis zur Planckstraße sowie im südwestlichen Bereich der Planckstraße vorgesehen. Für den Bereich von der Geibelstraße bis zum Altenbekener Damm ist vorerst kein Anwohnerparken vorgesehen.

Alter Bezirksrat will Entscheidung nicht mehr fällen

Für die Einteilung in die unterschiedlichen Bereiche führt die Stadt rechtliche Gründe an. Laut Straßenverkehrsordnung müssen die in Anwohnerparkzonen zur Verfügung stehenden Stellplätze tagsüber zu 50 Prozent und in den Nachtstunden zu 25 Prozent für die Allgemeinheit nutzbar sein.

Der Stadtbezirksrat befasste sich mit den Plänen nicht. Es sei Angelegenheit des neu gewählten Gremiums, solch weitreichende Entscheidungen zu treffen, war die einhellige Meinung der Mitglieder. Die konstituierende Sitzung des neuen Stadtbezirksrats Südstadt-Bult ist für den 17. November vorgesehen.

Von Mathias Klein