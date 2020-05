Stadt Hannover lehnt Auflösung der Umweltzone vorerst ab

Hannover

Die Stadt Hannover lehnt die Pläne von Umweltminister Olaf Lies zur Auflösung der Umweltzone ab. Die Auflösung der Umweltzone sei formal erst dann möglich, wenn insbesondere der Jahresimmissionsgrenzwert für Stickstoffdioxid sicher eingehalten werde, erläuterte Stadtsprecherin Konstanze Kalmus. Das sei aktuell noch nicht der Fall. Anderenfalls werde gegen die gesetzliche Forderung gehandelt, erforderliche Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung zu ergreifen, die geeignet sein müssen, die Gefahr der Überschreitung der Werte zu verringern oder den Zeitraum der Überschreitung möglichst gering zu halten, sagt Kalmus. Deshalb könnten Umweltverbände bei einer vorzeitigen Auflösung der Umweltzone mit hoher Erfolgsaussicht vor den Verwaltungsgerichten klagen.

Stadt befürchtet Überschreitung des Grenzwerts

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD) geht davon aus, dass die groß angelegten Verkehrsverbote im Stadtzentrum und den umliegenden Stadtteilen wegen der sinkenden Stickoxid-Werte nicht mehr zu halten sein werden. Die Landesregierung würde es als „unangemessen erachten, die Umweltzone uneingeschränkt beizubehalten, wenn ohne sie nur an einem oder wenigen Straßenabschnitten mit einer Grenzwertüberschreitung zu rechnen sein sollte“, schreibt sein Ministerium.

Nach Angaben der Stadt Hannover beträgt in der Region Hannover der Anteil der Fahrzeuge, die nicht in die Umweltzone fahren dürfen, rund 4,3 Prozent. „Eine Aufhebung des Fahrverbotes würde bedeuten, dass potenziell rund 26.000 Fahrzeuge ohne grüne Plakette, das heißt mit höherem Schadstoffausstoß, in die Umweltzone einfahren dürften“, sagt Kalmus. Auf Straßenabschnitten, auf denen der Stickstoffdioxid-Grenzwert knapp eingehalten werde, könne dieses möglicherweise zu einer Überschreitung des Grenzwertes an diesen Straßen führen.

Plan kommt bei Podbi-Anwohner nicht gut an

Sollten die Grenzwerte unterschritten werden, müsste zunächst abgeschätzt werden, ob auch ohne die Umweltzone eine Unterschreitung zu erwarten ist. „Insofern sind wir gespannt auf das Ergebnis der von Minister Lies in Auftrag gegebenen Prognoserechnung“, betont Kalmus. Sollte die Einhaltung der Grenzwerte nach der Prognose auch bei Abschaffung der Umweltzone möglich sein, müsste der vorliegende Luftreinhalteplan neu beschlossen werden.

Bei Podbi-Anwohner Jürgen Hosang kommt die Nachricht vom bevorstehenden Ende der Umweltzone gar nicht gut an. Er hatte 2018 Aufsehen erregt mit einem großen Transparent mit der Aufschrift „Hier werden Menschenaffen dauerbegast“, dass er aus seinen Wohnungsfenstern über den Gehweg gespannt hatte. „Anstatt de Umweltzone aufzugeben wäre es schlauer, die Grenzwerte abzusenken, um die Autoindustrie zu zwingen, bessere und umweltfreundliche Fahrzeuge zu bauen“, sagt Hosang. Ziel müsse sein, die Luft- und Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen. Dafür sei etwa auch ein besserer und preiswerterer Nahverkehr nötig – nicht aber die Abschaffung der Umweltzone: „Die finde ich sinnvoll.“

Die Deutsche Umwelthilfe äußerte sich am Freitag auf Anfrage der HAZ nicht.

Von Mathias Klein und Conrad von Meding