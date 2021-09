Hannover

Wie schon beim ersten Wahlgang für die Kommunalwahlen vor zwei Wochen meldet die Stadt Hannover auch für die Bundestagswahlen am Sonntag ein Rekordinteresse an der Briefwahl. Bei Schließung der Briefwahlstellen im Neuen Rathaus und im Freizeitheim Vahrenwald am Freitagabend hatte sie mehr als 117.000 Unterlagen herausgegeben. Damit hat ein Drittel aller Wahlberechtigten diese Möglichkeit genutzt. Zum Vergleich: Beim Wahlgang vor vier Jahren waren es 78.600 Briefwahlunterlagen.

Weniger Interesse zieht in Sachen Briefwahl die parallel laufende Stichwahl zum Regionspräsidenten oder der Regionspräsidentin zwischen Steffen Krach (SPD) und Christine Karasch (CDU) auf sich. Obwohl an diesem Wahlgang wegen des geringeren Mindestalters mehr Bürgerinnen und Bürger teilnehmen dürfen, registrierte die Stadt nur knapp 102.000 Anträge.

Stimmabgabe ist noch möglich

Erfahrungsgemäß werden nicht alle Wahlbriefe auch ans Wahlamt zurückgeschickt. Wer dies noch nicht getan hat, aber trotzdem abstimmen will, kann seinen Wahlbrief noch am Wochenende tagsüber in eine Urne im Neuen Rathaus am Trammplatz einwerfen. Die am Haupteingang beidseits der Tür vorhandenen gusseisernen Briefkästen stehen ebenfalls für diesen Zweck zur Verfügung. Sie werden am Sonntag um 18 Uhr geleert.

Für die Bundestagswahlen meldet nicht nur die Stadt Hannover einen Briefwahlrekord, sondern auch das Umland. Nach Angaben der Region hatten dort bis Donnerstagabend mehr als 134.000 Wählerinnen und Wähler Unterlagen beantragt. 2017 waren es rund 90.000 gewesen.

Von Bernd Haase