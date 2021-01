Hannover

Frisch renovierte Wohnungen, Einzelzimmer, Küche und Bäder – für Obdachlose bieten Stadt- und Regionsverwaltung jetzt eine Unterbringung in einem Haus in Döhren an. Platz ist in dem schmucken Gründerzeithaus für 21 Personen, zuvor waren dort Flüchtlinge untergebracht. Betreut werden die Menschen vom Deutschen Roten Kreuz ( DRK). Die Anmietung der Räume ist Teil der Initiative „Plan B OK“ – die letzten beiden Buchstaben stehen für Orientierung und Klärung. Das bedeutet: Hier wird Menschen geholfen, die es nicht aus eigener Kraft schaffen, sozialen Halt zu finden. „Mit dem neuen Vorhaben können wir gemeinsam die Situation obdachloser Menschen verbessern“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Ein Blick ins Treppenhaus der neuen Obdachlosenunterkunft. Quelle: Rainer Dröse

Anschubfinanzierung von Stiftern

Die Anschubfinanzierung stammt von Stiftern. Die Familien Niedergerke und Carstensen haben rund 50.000 Euro gesammelt. „Erst kürzlich ging bei uns eine Spende von 4000 Euro ein“, sagt Udo Niedergerke. Die Solidarität der Hannoveraner sei überwältigend. Insgesamt hat die Stadt Hannover kosten von 2,25 Millionen Euro für den Zeitraum von drei Jahren eingeplant – nicht allein für das Döhrener Obdachlosenheim, sondern auch für eine größere Unterkunft mit 70 Plätzen. „Wo die sein wird, darüber verhandeln wir gerade“, sagt Baudezernent Thomas Vielhaber ( SPD).

Einfach und zweckmäßig – das sind die Zimmer in der Döhrener Unterkunft. Quelle: Rainer Dröse

Keine dauerhafte Unterkunft

Obdachlose sollen in dem neuen Haus in Döhren nicht auf Dauer wohnen. Bis zu drei Monate können Frauen, Männer sowie Paare in der Cäcilienstraße unterkommen. „Die Betreuer klären gemeinsam mit den Betroffenen, welche Hilfsangebote anschließend wahrgenommen werden können“, sagt die Sozialdezernentin der Region, Andrea Hanke. Die Region finanziert den Betrieb des Heims mit 600.000 Euro. Das Gebäude verfügt über insgesamt acht Wohnungen. Hiervon werden sieben Wohnungen für die Unterbringung genutzt, eine weitere Wohnung bietet Raum für die soziale Beratung. Die Wohnungen verfügen über je drei Einzelzimmer und gemeinschaftliche Bäder und Küchen. „Wir werden auch einen Sicherheitsdienst installieren“, sagt Sozialdezernentin Hanke.

Auch für Menschen aus anderen Ländern, die in Hannover auf der Straße leben und deren Aufenthaltsstatus ungeklärt ist, können in Döhren eine Bleibe finden, zumindest für einen Monat. Innerhalb dieser Zeit sollen sie zusammen mit den Sozialarbeitern vor Ort eine neue Perspektive entwickeln. Die Auswahl der Obdachlosen, die in der neuen Unterkunft wohnen dürfen, treffen Sozialarbeiter in den Obdachlosen-Tagestreffs. „Wir entwickeln derzeit Kriterien für die Auswahl“, sagt Hanke. In Hannover leben nach Einschätzung der Diakonie mehrere Hundert Menschen auf der Straße.

Der Umgang der Stadt Hannover mit Obdachlosen hat im vergangenen Jahr Kritik hervorgerufen. Grund war, dass die Stadt 17 Wohnungslose auf die Straße setzte, weil deren Unterbringung im Naturfreundehaus auslief.

Von Andreas Schinkel