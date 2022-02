Hannover

Die Stadt Hannover organisiert ihre Senioreneinrichtungen im Stadtteil Bothfeld neu und baut das Willy-Platz-Heim zum zentralen Ort für die Seniorenbetreuung aus. Dafür wird das Gebäude abgerissen und neu gebaut. Im Willy-Platz-Heim entsteht unter anderem auch eine Zentralküche für alle städtischen Seniorenhäuser. Die Gesamtkosten für Bau und Ausbau des Angebotes belaufen sich auf etwa 24 Millionen Euro, hat die Stadt im Finanzausschuss mitgeteilt. Die Bauplanung soll im zweiten Halbjahr 2022 beginnen.

„Dreiklang Bothfeld“ heißt das Projekt, zu dem neben dem Willy-Platz-Heim noch die Luise-Blume-Stiftung und das Klaus-Bahlsen-Haus gehören, die sich beide in unmittelbarer Nähe befinden. Die Stadt reagiert damit auf die Zunahme der Pflegebedürftigkeit älterer Menschen in der Versorgung zu Hause, im betreuten Wohnen und in der Tages- oder vollstationären Pflege.

Die Neuorganisation in Bothfeld entspricht einer Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, die die hannoversche Verwaltung vor zwei Jahren beauftragt hatte.

Vier große Maßnahmen für die Senioreneinrichtungen

KPMG hält vier wesentliche Maßnahmen für die Neustruktur der Seniorenpflege in Hannover für notwendig:

Bau einer Zentralküche an einem Standort: Aktuell hält die Stadt vier Küchen in vier Einrichtungen vor, in die sie absehbar teuer investieren muss.

Aktuell hält die Stadt vier Küchen in vier Einrichtungen vor, in die sie absehbar teuer investieren muss. Neubau des Willy-Platz-Heims: Hier gebe es einen hohen Investitionsbedarf, ein Neubau mit Öffnung ins Wohnquartier sei hier die wirtschaftlichere Lösung, so KPMG.

Anni-Gondro-Pflegezentrum in Langenhagen: Hier solle das Konzept weiterentwickelt und ein Neubau geprüft werden.

Hier solle das Konzept weiterentwickelt und ein Neubau geprüft werden. Margot-Engelke-Zentrum in der Südstadt: Hier schlägt die Prüfungsgesellschaft eine Erweiterung und Veränderung des Leistungsangebotes vor.

Kleinere Vorschläge wie Wlan für alle Einrichtungen und eine zentrale Lagerhaltung will die Stadt zeitnah umsetzen beziehungsweise ist schon dabei wie beim Wlan.

Lange Mängelliste im Willy-Platz-Heim in Bothfeld

Bei den großen Bausteinen kümmert sich die Stadt als erstes um den „Dreiklang Bothfeld“ mit dem Neubau des Willy-Platz-Heimes. „Das ist das ganz, ganz große Thema, das wir angehen müssen“, sagte Sascha Sattler, der Leiter der städtischen Senioreneinrichtungen, im Ausschuss. Unzureichender Brandschutz, Heizungsanlage, Aufzüge und Küche veraltet, fehlende Barrierefreiheit, zu enge Flure – die Mängelliste der Seniorenunterkunft ist lang. Dazu kämen noch unvorhersehbare Kosten und Risiken wie Asbest, so die Prüfungsgesellschaft.

Mit dem Neubau einher geht dann auch die Ausweitung des Angebotes. Die Betreuungsplätze steigen von jetzt 95 auf 120, es gibt zukünftig 15 bis 20 Tagesplätze, zehn bis 15 Appartements für betreutes Wohnen, Krankengymnastik, eine Zentralküche für alle sieben städtischen Pflegeeinrichtungen, ein inklusives Café und eine Ausweitung der Freizeitangebote und Alltagsunterstützung.

Bald mehr Angebote im Margot-Engelke-Zentrum?

Für den Neubau des Willy-Platz-Heims rechnet die Stadtverwaltung mit etwa 20 Millionen Euro Baukosten, für den Bau der Zentralküche mit weiteren zwei bis vier Millionen Euro. Im zweiten Halbjahr 2023 sollen die Baumaßnahmen beginnen, die voraussichtlich zwei Jahre dauern werden.

Ein größeres Vorhaben steht der Stadt Hannover auch beim Margot-Engelke-Zentrum bevor. Da die vollstationäre Einrichtung zu wenige Plätze hat und deshalb nicht wirtschaftlich arbeitet, schlägt die KPMG eine Erweiterung vor. Am Standort Devrientstraße in der Südstadt solle zudem das Angebot erweitert werden, etwa um eine Tagespflege und eine Vermietung an eine Pflegewohngemeinschaft.

Von Andreas Voigt