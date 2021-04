Hannover

Dem Neuen Rathaus in Hannover stehen blühende Zeiten bevor – zumindest vor dem Eingangsbereich. Auf rund 390 Quadratmetern Fläche sollen künftig fast 4000 Stauden das Bild bestimmen und Insekten mitten in der Stadt eine Nahrungsquelle bieten. „Das Entree des Neuen Rathauses erfährt durch die repräsentative Bepflanzung eine gestalterische Aufwertung“, sagte Lars Baumann, Personaldezernent der Stadt Hannover, beim symbolischen Spatenstich am Donnerstag. „Zugleich leisten wir damit einen Beitrag zum Arten- und Insektenschutz.“

Blühstreifen kosten 30.000 Euro

Mit den insektenfreundlichen Blühpflanzen wird ein Beschluss des Bezirksrats Mitte aus dem November umgesetzt. Dieser hatte eine Umgestaltung der bestehenden Rasenstreifen auf der Nordseite des Rathauses gefordert. Nach Abschluss der Erdarbeiten sollen die Pflanzen in der kommenden Woche gesetzt werden. Die Kosten für das Projekt belaufen sich laut Stadt auf rund 30.000 Euro.

Derzeit werden die letzten Erdarbeiten erledigt. In einer Woche sollen die Pflanzen gesetzt werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bereits im Sommer sollen die Pflanzen erste Bienen und Schmetterlinge anlocken, im Herbst werden dann noch einmal 5000 Blumenzwiebeln vergraben. Dominiert werden die Blühstreifen künftig von blauen und violetten Farbtönen, die einen Kontrast zur sandsteinfarbenen Fassade des Rathauses bilden sollen.

Verschiedene Pflanzen für jede Jahreszeit

Der Clou: Die Streifen sollen das ganze Jahr über blühen. Im Frühjahr dominieren hellblau blühende Kaukasus-Vergissmeinnicht und Früh­lings-Gedenkemein sowie weiß blühende Schaumblüten. Im Sommer prägen Wald-Geißbart, Wiesenraute, Pracht-Spiere, Blutweiderich, Akeleien, Fingerhut, Storchschnabel und Jakobs­leiter das Bild. Im Herbst folgen Silberkerzen, Blatthorste, Funkien und gelb-orangefarbene bis rote Zaubernüsse. Und im Winter sollen Christrosen in weißen, rosafarbenen und roten Blüten wachsen.

Von Patrick Hoffmann