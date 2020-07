Herrenhausen

Einen Zwischenstopp mit dem Wohnwagen in Hannover einzulegen ist gar nicht so einfach – zumindest nicht sehr komfortabel. Weder Wasser- noch Stromversorgung stehen Wohnmobilfahrern zur Verfügung, die den einzigen Stellplatz der Landeshauptstadt nutzen. 20 Euro für eine Übernachtung neben der Sportanlage des MTV Herrenhausen sollen sie trotzdem zahlen. Immer wieder wurde das Thema im Bezirksrat diskutiert – nun kommt offenbar endlich Bewegung in eine Angelegenheit, bei der Hannover in Sachen Tourismus bislang keine glückliche Figur abgab.

Abstimmung mit Enercity

„Der Fachbereich Tiefbau befindet sich derzeit in Abstimmung mit Enercity, wie und mit welchem finanziellen Aufwand Strom- und Wasseranschlüsse für den Wohnmobilstellplatz An der Graft installiert werden können“, heißt es in einer Antwort der Stadt auf eine Anfrage der Grünen im Stadtbezirksrat Herrenhausen-Stöcken. Auch die Frage eines Betreibers solle demnach geklärt werden, sobald ein Ergebnis vorliege.

„Wir haben diese Anfrage gestellt, damit die Sache nicht aus dem Blick verloren wird“, erklärt Hannelore Mücke-Bertram von den Grünen. Sie stehen in engem Austausch mit Eberhard Jockel, der sich seit geraumer Zeit für eine bessere Ausstattung des Platzes einsetzt. „Eine Stadt, die sich Kulturhauptstadt nennen möchte, sollte auch für uns Wohnmobilfahrer den entsprechenden Raum bieten“, forderte Jockel bereits Anfang des Jahres in der Einwohnerfragestunde. Sein Einsatz scheint jetzt erste Ergebnisse zu liefern.

Anwohner fühlen sich gestört

Immer wieder stand der Stellplatz in der Vergangenheit auf der Tagesordnung. Fortschritte gab es in der Diskussion allerdings lange nicht. Anwohner fühlten sich von den Gästen, ihren Autos und den Abfällen gestört – kein Wunder, denn eine nennenswerte Abfallentsorgung gab es nicht. Online erntete die Landeshauptstadt deshalb regelmäßig scharfe Kritik von Wohnwagenfahrern. Dabei seien gerade sie potenzielle Touristen, die ein Interesse an der Stadt mitbrächten – wie Jockel immer wieder betonte.

Von Nina Hoffmann