Stadt Hannover räumt Little Home einer Obdachlosen

Hannover

Die Stadt hat eine widerrechtlich auf einem Parkplatz in Hannover-Ricklingen abgestellte Miniunterkunft für Obdachlose am Montag geräumt. Das sogenannte Little Home sei am Vormittag mithilfe eines Abschleppunternehmens aus dem öffentlichen Straßenraum entfernt und auf einen städtischen Bauhof transportiert worden, sagte ein Stadtsprecher. Mit der Räumung ging ein monatelanger Streit um Hannovers erstes Little Home für Obdachlose zu Ende. Der Streit war am Ende sogar vor dem Verwaltungsgericht Hannover gelandet.

Little Home war das erste in Hannover

Die Wohnungslose Erika H. hatte die Holzhütte Ende 2018 von dem Kölner Verein „Little Home“ übereignet bekommen und bezogen. Ihr Little Home war die erste Unterbringung dieser Art in Hannover. Obdachlose sollten damit auf unkonventionelle Art von der Straße geholt werden.

Das Minihaus war anfangs, allerdings nur übergangsweise, für ein halbes Jahr auf dem Gelände der St. Augustinus-Gemeinde in Ricklingen aufgestellt gewesen. Nachdem H. offenbar mehrere Male alternative Stellplätze für ihr neues Zuhause ausschlug, übte die Kirchengemeinde ihr Hausrecht aus – und versuchte, das Minihaus zu räumen. H. leistete allerdings heftigen Widerstand, sodass es lediglich gelang, das Häuschen auf einen Parkplatz vor die Kirche zu schieben. Dort dürfe es aus rechtlicher Sicht nicht stehen, befanden die Stadtverwaltung und zuletzt auch das Verwaltungsgericht Hannover. Die Obdachlose hatte versucht, sich gerichtlich gegen die Räumung zu wehren und scheiterte in der vergangenen Woche mit ihrem Eilantrag.

Minibox wird jetzt eingelagert

Die Minibox für Obdachlose wird nach Angaben der Stadt jetzt eingelagert. Sie könne von der Wohnungslosen wieder abgeholt werden, wenn sie einen geeigneten Stellplatz gefunden habe, sagte ein Stadtsprecher. Die Räumung sei konfliktfrei abgelaufen.

Wo die obdachlose Frau künftig übernachtet, sei der Verwaltung unbekannt. Der Kölner Verein Little Home zumindest hält keine weiteren alternativen Stellplätze für Erika H. und ihre Holzhütte vor. Man könne nur helfen, wenn derjenige sich helfen lasse, sagte Sven Lüdecke von Little Home.

Lesen Sie auch:

Erstes Minihaus für Obdachlose entsteht in Hannover

„Little Home“: Obdachlose klagt gegen die Stadt Hannover

Obdachlose muss Stellplatz für Little Home räumen

Von Jutta Rinas