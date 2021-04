Leserin Prof. Dr. Monica Juneja aus Heidelberg: „Dreifach Diskriminierung“

Die erhitzte Diskussion, ob ein renommierter Afrika-Historiker aufgrund seiner Herkunft dazu fähig sei, mit kritischer Empathie über die Kolonialgeschichte Afrikas zu sprechen, wirft grundsätzliche Fragen auf.

Die inzwischen bedauerlicherweise salonfähig gewordene Bezeichnung „alter, weißer Mann“ ist zutiefst beleidigend, denn sie fußt auf dreifacher Diskriminierung: wegen des Alters, der Hautfarbe und des Geschlechts eines Menschen. Hier wird der Kampf gegen Rassismus mithilfe der Sprache von Rassisten geführt. Ist ein diskriminierendes Argument das geeignete Mittel, um „Diskriminierungssensibilität“ zu erzeugen?

Dabei geht es doch eigentlich um ein gemeinsames Anliegen. Es ist wichtiger denn je, dass Menschen aus betroffenen Gesellschaften, die das europäische Kolonialverbrechen erlebt haben und bis heute Benachteiligungen erfahren, gehört werden. Ihr Beitrag zur Diskussion über die Nachwirkung des Kolonialismus ist unentbehrlich. Aber er steht nicht in Konkurrenz zu Einsichten, die nur durch langjährige Forschungen gewonnen werden und zur Klarheit über die Sachbestände beitragen.

Ein Markenzeichen dafür ist die engagierte Pionierarbeit des Historikers Helmut Bley. Zu der Umbenennung der nach dem Kolonialoffizier Lettow-Vorbeck benannten Allee in Hannover trug er mit einem Gutachten bei, wofür er sogar eine Klage abwehren musste – mit Erfolg, die Straße heißt seitdem Namibia-Allee.

Dem Anliegen von doch im Grunde gleichgesinnten Menschen, über vielfältige Mechanismen des Rassismus damals und heute aufzuklären, dient es jedenfalls nicht, wenn wir diskriminierende Begriffe und wissenschaftsfeindliche Einstellungen dulden, die sonst nur Rechtspopulisten verwenden. Prof. Dr. Monica Juneja, Lehrstuhl für Globale Kunstgeschichte, Heidelberger Centrum für Transkulturelle Studien

Leser Hans-Joachim Golditz aus Springe: „Demokratie wird infrage gestellt“

Angesichts dieses Themas wird mir langsam bewusst, dass Hannover doch zu einer Kulturhauptstadt geworden ist. Zur Hauptstadt für „Cancel Culture“! Wenn das weiter zugelassen wird, verlieren wir nicht nur Straßennamen und Geschichte. Die Demokratie wird infrage gestellt. Hans-Joachim Golditz, Springe

Leser Rolf Wernstedt aus Garbsen: „Umgekehrter Rassismus“

Es ist bedrückend zu erfahren, dass es politische Grüppchen gibt, die ihre Positionen so vertreten, dass jede rationale Diskussion unmöglich erscheint. Das ist normalerweise die Praxis doktrinärer politischer oder fundamentalistischer religiöser Kreise.

Einem anerkannten Wissenschaftler wie Helmut Bley zum Vorwurf zu machen, er könne als alter weißer Mann prinzipiell nichts Vernünftiges über den Charakter des deutschen Kolonialismus in Afrika beitragen, ist in der Borniertheit und Beschränktheit kaum zu überbieten. Mit dieser Argumentation müsste man die Geschichtswissenschaft abschaffen, denn es ist selbstverständlich, dass man sich im identifikatorischen Sinn nie in vergangene Zeiten oder Kulturen hineinversetzen kann.

Um den Kolonialismus annäherungsweise rational zu urteilen, bedarf es nicht nur der Kenntnis des menschenverachtenden und überheblichen europäischen und auch deutschen Kolonialismus. Man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass schwarze Adelige Jahrhunderte ihre Untertanen an die osmanischen Herrscher verkauften, dass es nicht portugiesische Kolonialisten waren, die Schwarze aufspürten und entführten, sondern die eigenen Adeligen, die ihre Landsleute verkauften. Man muss wissen, dass es nicht nur weiß-schwarzen Rassismus, sondern auch binnenschwarzen Rassismus gab und gibt.

Deshalb ist es notwendig, darüber nachzudenken und zu reden, welches die realen Bedingungen für die Etablierung rassistischer Urteile sind. Es wirken ökonomische und traditionelle Herrschaftsinteressen, die zur Durchsetzung auch rabiate und menschenverachtende Mittel verwenden.

So zu tun, als ob der weiße deutsche Mensch qua Geburt unfähig sei, sich rational mit diesen Problemen zu beschäftigen, ist selbst umgekehrter Rassismus.

Ein rationales Gespräch mit einem Mann wie Helmut Bley, der sein ganzes wissenschaftliches Leben mit diesen Problemen zu tun hatte und gearbeitet hat, prinzipiell mit dem Argument zu verweigern, er könne sich nicht in andere Kulturen einfühlen, ist nichts als überhebliche Ignoranz. Mit ihrer Haltung schadet die IDiRa ihrem berechtigten Grundanliegen selbst. Dass das Büro des Oberbürgermeisters dies auch noch rechtfertigen mag, ist geradezu verstörend. Rolf Wernstedt, Garbsen, ehem. Kultusminister und Landtagspräsident

Helmut Bley gilt bundesweit als einer der besten Kenner afrikanischer Geschichte. Quelle: Samantha Franson

Leser Prof. Dr. em. Hans-Heinrich Nolte aus Barsinghausen: „Argument aus der Mottenkiste“

Dass man etwas nicht verstehen kann, weil es fremd ist, ist ein klassisches Argument nationalistischer Geschichtsschreibung, in der deutschen etwa nachzulesen bei Heinrich von Treitschke. Nähme man das Argument ernst, könnte über Gegensätze nur durch Kriege entschieden werden. Dass junge Leute sich mal im Argument vergreifen, finde ich nicht tragisch; dass die Stadt vor einem solchen Argument aus der Mottenkiste zurückweicht, lässt allerdings einigen Bildungsmangel befürchten. Prof. Dr. em. Hans-Heinrich Nolte, Barsinghausen

Leser Klaus-Martin-Meyke aus Celle: „Initiative schadet sich selbst“

Ein Trend setzt sich zunehmend durch, dass eine Minderheit meint zu wissen, was gesellschaftlich zuträglich und korrekt sei. Wenn einem ausgewiesenen Afrika-Experten der Mund verboten wird, bloß weil er männlich und weiß ist und der älteren Generation angehört, begibt sich die Initiative IDiRa auf den Holzweg. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, die unterschiedliche Sichtweisen aushalten muss, auch wenn diese Sichtweisen bestimmten Mitgliedern der Gesellschaft nicht gefallen. Insofern hat die Initiative jedes Recht, Herrn Bleys Sicht auf das Thema „Kolonialgeschichte von Afrikanern und Afrikanerinnen“ für falsch oder verzerrt zu halten. Wenn die Initiative aber glaubt, der Sache zu dienen, indem sie vermeintlich oder tatsächlich nicht genehme Vorstellungen von vornherein kategorisch verurteilt mit dem Verweis auf die einzig richtige Sichtweise, die die Initiative im Namen der afrikanischen Bevölkerung reklamieren möchte, dient sie niemandem, auch und schon gar nicht dem Anliegen der Initiative selbst. Klaus-Martin Meyke, Celle

Leser Walther Engel aus Worpswede: „Peinlich für die Stadt Hannover“

Die Abkanzelung von Menschen aufgrund von Hautfarbe und Geschlecht ist rassistisch. Das wird auch dadurch nicht besser, dass es in angeblich guter Mission geschieht. Das Vorgehen der „Initiative für Diskriminierungssensibilität und Rassismuskritik“ ist ein Beispiel dafür, wie sich Methoden und Argumentationsmuster von identitären Bewegungen gesellschaftlich immer breiter durchsetzen. Das öffentliche Anprangern anderer Menschen aufgrund von Herkunft und Geschlecht ist im rechten wie im linken Spektrum der große gemeinsame Nenner.

Was es heißt, öffentlich mit Boykottaufrufen zu drohen, nur weil Menschen andere Meinungen vertreten, sollten die Studentinnen und Studenten der Universität, an der auch ein Theodor Lessing gelehrt hat, eigentlich wissen. Für die Stadt Hannover besonders beschämend ist der Umgang mit Professor Bley. 2013 hat sich Hannover seiner gutachterlichen Unterstützung bedient, um die Umbenennung einer nach Lettow-Vorbeck benannten Straße wegen seiner Kriegsverbrechen in Afrika durchzusetzen. Dass Professor Bley wenige Jahre später wegen einer Boykottdrohung nicht mehr gefragt ist, ist für ihn persönlich verdammt bitter. Für die Stadt Hannover ist das einfach nur peinlich. Walther Engel, Worpswede

Leserin Gabi Arndt aus Hannover: „Stadt hat zum Glück reagiert“

Die IDiRa hat aus meiner Sicht ganz zu Recht den Plan kritisiert, dass ein weiß positionierter Historiker einen Vortrag zum Thema „Kolonialgeschichte von Afrikanern und Afrikanerinnen her denken“ halten sollte. In der Diskussion um Rassismus in Deutschland geht es gerade auch um die mangelnde Repräsentanz und Sicht- und Hörbarkeit von schwarzen Menschen und Menschen of Color. Deshalb ist es aus meiner Sicht keine Frage einer „Verbotskultur“, sondern in der Tat ein Gebot einer rassismuskritischen Praxis, dass bei einer solchen Veranstaltung selbstverständlich schwarze Historiker und Historikerinnen zu diesem Thema referieren. Die IDiRa hat darauf hingewiesen und die Stadt hat zum Glück darauf reagiert.

Schade, dass die Veranstaltung scheinbar nicht mit anderer Besetzung organisiert werden konnte, und aus meiner Sicht auch schade, dass Herr Bley laut Ihrem Artikel so sehr darauf besteht, seinen Vortrag zu halten, statt sein Renommee zu nutzen, schwarze Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu fördern und zu Wort kommen zu lassen. Richtig erschüttert hat mich allerdings der Kommentar von Herrn Benne. Hier wird das Engagement von IDiRa dafür, dass ein Referat „… von Afrikanern und Afrikanerinnen her gedacht“ auch von schwarzen Fachleuten gehalten werden sollte, mit „Intoleranz“ und „kleinlicher, moralisierender Verbotskultur“ bezeichnet und behauptet, die Initiative würde Menschen allein nach Herkunft und Abstammung beurteilen. Dieser Kommentar spielt tatsächlich dem „anderen Ende des politischen Spektrums“ in die Hände. Gabi Arndt, Hannover

Leserin Dr. Claudia Carl aus Hannover: „Wir werden immer sprachloser“

So sehr Diskriminierung, Intoleranz, Rassismus und Ausgrenzung zu verurteilen sind, so ist die Vorgehensweise von IDiRa doch irritierend bis verstörend und wenig hilfreich, andere Identitäten zu verstehen. Hier wird ein Mensch, ein „weißer, alter Mann“ ausgegrenzt, der in einen Diskurs treten will, was ohnehin viel zu wenig stattfindet. Hinzu kommt die Verunsicherung, wie mit Identitäten umzugehen ist, ja, was überhaupt noch erlaubt ist zu sagen, ohne dass man in eine bestimmte Ecke gestellt wird. Wenn das so weitergeht, werden wir immer sprachloser, und Verständnis und Toleranz für andere immer geringer. Daher kann ich es auch nicht nachvollziehen, dass die Stadt Hannover die Veranstaltung abgesagt hat. Dr. Claudia Carl, Hannover

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leserin Tanja Hamann aus Hannover: „Das wäre das Ende der Mitmenschlichkeit“

Aufgabe der Geschichtswissenschaft ist die Rekonstruktion vergangener Begebenheiten, deren Einordnung und Bewertung aus dem historischen – und damit zwangsläufig fremden – Kontext heraus. So wie ich die IDiRa verstehe, halten die Mitglieder aber die Einnahme einer fremden Perspektive schlicht für gar nicht möglich und folgern daraus, man solle es doch bitte schleunigst unterlassen. Wenn man diesen Ansatz weiterdenkt, hieße das wohl, dass eine erhebliche Anzahl an Schulfächern und Disziplinen – nämlich all jene, deren Akteure sich mit etwas beschäftigen, das außerhalb ihrer selbst liegt – per se sinnlos, sogar anmaßend wären. Das ist offenkundig Unsinn. Wenn Menschen nicht mehr versuchen dürfen, fremde Sichtweisen einzunehmen, sich in andere hineinzuversetzen und für andere zu sprechen, wäre das das Ende von Demokratie, Austausch, Empathie und Mitmenschlichkeit. Tanja Hamann, Hannover

Leser Wolfgang Kuschel aus Langenhagen: „Maulkörbe – gerade von den Grünen?“

Als junger Mensch setzte ich mich gegen den Mief in der katholischen Kirche zur Wehr und stritt für verheiratete Priester. Das durfte ich als Katholik ja ganz offensichtlich. Als Student engagierte ich mich für die Rechte der Arbeitnehmer und für mehr Bildungsgerechtigkeit für die sogenannten Bildungsfernen. Durfte ich das? Ich kam ja aus dem Bürgertum und kannte die Lebenswirklichkeit der für wenig Geld Arbeitenden nicht. In der Schule klärte ich dann Schülerinnen und Schüler über Kolonialismus, Rassismus und die Lebensumstände der Unterdrückten auf. Das durfte ich als weißer Mann gewiss nicht. Als ich den Artikel las, war ich schockiert. Und noch unfassbarer ist, dass eine Stadtverwaltung Maulkörbe verteilt, die von den Grünen geführt wird, die aus der Protestbewegung hervorgegangen sind. Hat dieses Land seine Lektion noch nicht gelernt? Wolfgang Kuschel, Langenhagen

Von HAZ