Hannover

Fahrgäste der Stadtbahnlinien 3 und 7 müssen sich ab Montag, 28. Februar, auf Behinderungen einstellen. Die Üstra saniert den Hochbahnsteig an der Haltestelle In den Sieben Stücken im hannoverschen Stadtteil Bothfeld und lässt den Halt während der Arbeiten ersatzlos entfallen.

„Die Bahnsteige werden nacheinander saniert, sodass die Stadtbahnen die Haltestelle während der Sanierungsphasen zumindest in eine Fahrtrichtung bedienen können“, teilte das Unternehmen mit. Die erste Bauphase beginnt ab Montag am Hochbahnsteig in Fahrtrichtung Altwarmbüchen (Linie 3) beziehungsweise Misburg (Linie 7) und dauert bis voraussichtlich Mitte April 2022 an. Im Anschluss wird der Hochbahnsteig stadteinwärts, also in Richtung Wettbergen, saniert.

Umweg soll Barrierefreiheit weiterhin bieten

Trotz fehlender Ersatzhaltestelle gibt es die Möglichkeit, die Haltestelle In den Sieben Stücken auch während der Sanierung barrierefrei zu erreichen. Hierfür bittet das Unternehmen die Fahrgäste, während der ersten Sanierungsphase bis zur benachbarten Haltestelle Paracelsusweg zu fahren und anschließend mit den Stadtbahnen in Fahrtrichtung Wettbergen eine Station bis zur Haltestelle In den Sieben Stücken zurückzulegen. Die Fahrgäste werden in den Fahrzeugen per Lautsprecheransagen über den Ausfall der Haltestelle informiert.

Von Laura Ebeling