Die Kantstraße in Hannover-Kleefeld wird aufwendig saniert – Fußwege und Parkzonen werden erneuert, weitere Zierkirschen gepflanzt. Um Geld zu sparen, will die Verwaltung aber nur einen 220 Meter langen Abschnitt in Angriff nehmen. Die Sanierung der übrigen 210 Meter hätte weitere 760.000 Euro gekostet.