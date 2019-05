Aus der Stadt Fußgängerverkehr Darum schaltet die Stadt drei Ampeln auf Schlafbetrieb Die Stadt nimmt am kommenden Montag erstmals sogenannte Schlafampeln für Fußgänger in Betrieb. Dazu werden drei bestehende Anlagen im Bereich der Universität und des Georgengartens umgeschaltet.

So genannte Schlafampeln zeigen zunächst gar kein Signal an und können bei Bedarf vom Fußgänger selbst in Betrieb genommen werden. Quelle: Marta Krajinović