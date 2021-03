Stadt Hannover setzt Kita-Gebühren auch im März aus

Hannover

Die Landeshauptstadt Hannover erhebt auch im Monat März keine Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen. Dies gilt auch für Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Als Grund gibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung die weiterhin unklaren Öffnungsperspektiven an. Ausgenommen von dieser Regelung sei die Betreuung in der Tagespflege, die gemäß der Niedersächsischen Corona-Verordnung im Regelbetrieb erfolge, heißt es weiter. Hier sei weiterhin ein Kostenbeitrag zu zahlen.

Nötiger Inzidenzwert wird nicht erreicht

Seit Anfang Januar bis zum 7. März 2021 mussten Eltern in Kindertageseinrichtungen gemäß der beschlossenen Entgeltregelung keinen Kita-Beitrag zahlen. Aufgrund der neuen Niedersächsischen Corona-Verordnung, die seit 8. März gelte, könne in Kindertageseinrichtungen einschließlich den Kinderhorten zwar der eingeschränkte Regelbetrieb wieder aufgenommen werden. Voraussetzung sei aber ein Inzidenzwert von unter 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen, heißt es weiter. Da dies zurzeit in der Region Hannover noch nicht erreicht werde, sei der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kinderhorten weiterhin untersagt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer Rückfragen zur Entgeltpflicht hat, kann sich nach Angaben der Verwaltung telefonisch unter (0511) 1 68-4 55 54 oder per E-Mail an 51.06.1@hannover-stadt.de melden. Für Fragen bei der Tagespflege gelten telefonisch (05 11) 1 68-4 99 00 und per E-Mail: 51.06.2@hannover-stadt.de.

Von Jutta Rinas