Hannover

Bei Demonstrationen und anderen Veranstaltungen in Hannover, die sich gegen die behördlichen Verfügungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie richten, soll die Landeshauptstadt Hannover künftig das Tragen von gelben Sternen auf der Kleidung und mitgebrachten Utensilien verbieten. Dafür spricht sich jetzt die Gruppe von Linken und Piraten im Rat der Stadt Hannover aus. In einem Antrag für den Rat, der am Donnerstag der Verwaltung zugeleitet wurde, fordern die Ratspolitiker die Polizeidirektion Hannover als zuständige Versammlungsbehörde auf, künftig als Auflage das Tragen nachgeahmter „ Judensterne“ zu untersagen.

Zunehmend antisemitische Hetze bei Corona-Skeptikern

Die Rathausgruppe von Linken und Piraten verweist in der Begründung auf zunehmend antisemitische Tendenzen bei den sogenannten Hygienedemos gegen die Corona-Regeln. Auch in Hannover hätten bei Aktionen dieser Art bereits zahlreiche Teilnehmer gelbe Sterne mit Inschriften wie „Ungeimpft“ oder „Impfen macht frei“ an ihrer Kleidung getragen, heißt es in dem Antrag. Derartige und andere Symbole als Zeichen für die Ablehnung einer möglichen Impfpflicht mit einer Anspielung auf den millionenfachen Mord an Juden während der nationalsozialistischen Terrorherrschaft seien widerwärtig, schreibt Piraten-Ratsherr Adam Wolf im Antrag der Gruppe. Der weltoffenen Landeshauptstadt Hannover stünde es daher gut zu Gesicht, dem Beispiel von München zu folgen. Dort habe die Landeshauptstadt Ende Mai das Tragen von gelben Sternen bei Corona-Versammlungen verboten.

Anzeige

Verbot in München

München griff damit auch einen Appell des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, auf. Dieser hatte laut Ratsherr Wolf vor der zunehmenden Verbreitung judenfeindlicher Verschwörungsthesen in der Corona-Krise gewarnt. Klein forderte demnach, diesen antisemitischen Tendenzen mit Nachdruck entgegenzutreten.

Weitere HAZ+ Artikel

Beraten wird der Antrag von Linken und Piraten voraussichtlich in der Ratssitzung am 25. Juni.

Lesen Sie auch

Von Ingo Rodriguez