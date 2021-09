Stadt Hannover startet Kampagne gegen illegale Müllentsorgung

Hannover

Auf Hannovers Grünflächen sammelt sich insbesondere an Wochenenden der Müll – nicht selten neben Abfalleimern. Die Stadt Hannover startet jetzt eine Kampagne mit dem Ziel, Parkbesucher zu ermuntern, ihren Abfall in den Behältern zu entsorgen oder mitzunehmen, falls die Eimer voll sind. Helfen sollen „humorige“ Aufkleber, die auf den Behältern angebracht werden.

600 Behälter bekleben

Insgesamt elf Motive hat die Stadtverwaltung ersonnen. Rund 600 Behältern will die Stadt bekleben, vor allem in den Bereichen Maschpark, Maschsee, Eilenriede, Leine- und Ihmeufer. Die Aufkleber bilden zusammen mit der Öffnung der Mülleimer eine Art Comicfigur. „Der Eimer spricht“, sagt Manuel Kornmayer vom Grünflächenamt bei der Vorstellung der Kampagne am Montag im Umweltausschuss. Launige Floskeln sollen Bürger dazu animieren, ihren Restmüll nicht einfach neben die Eimer zu werfen.

Ratspolitiker begrüßen die Kampagne. Die Grünen regen an, die Aufkleber nicht nur auf Deutsch, sondern in mehreren Sprachen anzubringen.

Von Andreas Schinkel