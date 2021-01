Hannover

Allmählich nehmen die Velorouten in der Stadt Hannover Form an. Erste Routen werden nach und nach provisorisch markiert und dienen als Diskussionsgrundlagen. Eine der ersten Routen, neben der Veloroute 3 nach Bothfeld, ist die Veloroute 8. Sie führt durch den Stadtbezirk Döhren-Wülfel – vom City-Ring bis nach Laatzen. Der Bereichsleiter für Koordinierung und Verkehr, Kai Kaminski, und Radverkehrsplaner Daniel Martin haben ihr Konzept in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats vorgestellt.

Das Konzept baut auf dem bestehenden Radnetz auf und berücksichtige das vorgeschlagenen Veloroutennetzes des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC). Die Streckenlänge von sieben Kilometern ist in 28 Abschnitte eingeteilt, 23 davon werden für eine mittelfristige Umsetzung untersucht. Die Velorouten lassen sich online auf ein Navigationsgerät herunterladen. Dort können Bürger auch Feedback zu den Velorouten abgeben.

Verkehrszählungen 2021, Baustart 2022

Das Projekt der interkommunalen Veloroute soll in diesem Jahr starten, um die Konzepte auszuprobieren und Verkehrszählungen durchzuführen. Im Laufe des Frühjahrs wollen die Planer mit dem Bezirksrat weiter diskutieren. 2022 wolle man Fördermittel akquirieren und baulich tätig werden, sagt Kaminski.

Die Veloroute 8 geht vom City-Ring aus und führt über die Willy-Brand-Allee entlang des Maschsees. Der Radweg führt über die Schützenallee durch das Wohnquartier im Bereich der Frobösestraße zur Wiehbergstraße. Von dort aus zieht sich die Route durch die Hildesheimer Straße und über die Stadtgrenze nach Laatzen.

„Wir müssen die Parkplätze in diesem Bereich neu ordnen“

Unabhängig von der Veloroute wurde bereits 2020 das Westufer entlang des Maschsees erneuert. Auch die Ostseite soll im kommenden Jahr erneuert werden. Im weiteren Verlauf werden die Nebenanlagen der Schützenallee zwischen der Einmündung Brückstraße bis zur Riepestraße demnächst grunderneuert und verbreitert. „Wir bauen etwa bis Juli“, sagt der Verkehrsbereichsleiter.

Für den nächsten Abschnitt, um von der Brückstraße bis zur Wiehbergstraße zu gelangen, gebe es zwei Möglichkeiten: Variante eins sehe die Strecke über die Frobösestraße und Am Lindenhofe vor. Die zweite Variante führt über Wollkämmerei, Am Uhrturm und Am Lindenhofe. Allerdings sei die Straße am Lindenhofe 12 nicht breit genug für eine Fahrradstraße. „Wir müssen die Parkplätze in diesem Bereich neu ordnen“, sagt Radverkehrsplaner Martin.

Man wolle die Wiehbergstraße durchgängig von Am Lindenhofe bis zur Hildesheimer Straße als Fahrradstraße ausweisen. Anwohner beschweren sich dort immer wieder über den hohen Durchgangsverkehr. Eine Alternative wäre, die Straße abschnittsweise als Einbahnstraße auszuweisen. Trotzdem wolle man versuchen, keine Stellplätze zu verlieren.

Im letzten Abschnitt südlich der Straße Am Mittelfelde wolle man weniger baulich tätig werden, sondern mit Markierungen arbeiten. An jedem Knotenpunkt werde ein Fahrstreifen zu einem geschützten Radfahrstreifen umgewidmet. Teilweise werden die Radfahrer auch auf den Seitenstreifen geleitet. Am letzten Knotenpunkt Am Brabrinke führt die Route hinter den Busbuchten entlang. Auch stadtauswärts müssen die Radfahrer auf den Seitenstreifen ausweichen. In Richtung Laatzen kann wieder auf einem Radfahrstreifen gefahren werden.

Von Lisa Eimermacher