Die Stadt Hannover will am Maschsee und am Ihmeufer größere Abfallbehälter aufstellen. Inbesondere an Wochenenden quellen die bisherigen Mülleimer über. Die Grünen im Bezirksrat Südstadt-Bult fordern, dass die neuen Eimer mit einem Deckel ausgestattet sind, weil Krähen ansonsten den Abfall herauspicken.