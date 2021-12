Stadt Hannover sucht Erzieher und Sozialarbeiter – 118 Stellen unbesetzt

Hannover

Der Stadtverwaltung gehen die Fachkräfte aus – auch im Sozial- und Erziehungsdienst. 118 Stellen sind derzeit vakant, wie aus Verwaltungspapieren hervorgeht. Das sind 8 Prozent der Posten in diesen Bereichen. „Die Landeshauptstadt hat aktuell Schwierigkeiten, Fachkräfte zu gewinnen und zu binden“, schreibt die Stadt in ihrem Papier. Vakant gewordene Stellen seien schwer zu besetzen. Das Problem des Fachkräftemangels habe sich „teilweise sogar verschärft“. Zwar gelte die Stadt Hannover grundsätzlich als attraktive Arbeitgeberin, habe jedoch durch die hohen Lebenshaltungskosten in einer Großstadt auch Nachteile auszugleichen.

Zulage von bis zu 145 Euro monatlich

Bisher hat die Stadt Sozialarbeitern und Erziehern eine Zulage gewährt. Zum Jahresende läuft der Flächentarifvertrag für diese Berufsgruppen aus und wird neu verhandelt. Den Bonus von pauschal bis zu 145 Euro pro Monat will die Stadt aber weiterhin zahlen – und zwar bis Ende 2026. „Ansonsten hätten die Kolleginnen und Kollegen ab Januar weniger Geld in der Tasche“, heißt es aus dem Personalrat. Die Zulage belastet die Stadtkasse jährlich mit rund 1,65 Millionen Euro. Der Personalausschuss des Rates hat am Mittwoch der Regelung zugestimmt.

Stadt nutzt Ermessensspielraum

Die Stadt betont, dass man sich damit in einem rechtlich sicheren Rahmen bewege. Seit der Rathausaffäre um illegale Gehaltsboni für Spitzenbeamte ist die Stadtspitze beim Thema Zulagen vorsichtig. Die Verwaltung verweist auf eine Richtlinie des Kommunalen Arbeitgeberverbands, die den Kommunen „zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften“ einen Ermessensspielraum gewährt.

Von Andreas Schinkel