Meterdicke graue Betonwände und Decken, Luftlöcher statt Fenster, düstere Treppenaufgänge mit Eisengeländer, schiefe Toilettentüren, an denen noch Schilder mit der Aufschrift „Bitte hinsetzen“ hängen. Das ist der Hochbunker an der Rupsteinstraße in Kleefeld.

Seit 75 Jahren schlummert das massive Gebäude nun schon unter Efeu und schattigen Bäumen vor sich hin. Seit etwa zwei Jahren sucht die Stadt Käufer für den 1944 gebauten Betonkoloss, der einst mehr als 2000 Kleefeldern Schutz vor Bomben bot. Der einzige ernsthafte Interessent war bislang der Einzelhändler Aldi. Nach ausgiebiger Prüfung machte das Unternehmen aber einen Rückzieher.

„Wir haben die Lage und das Umfeld gründlich analysiert und geprüft. Dabei sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass das Areal für unsere Bedürfnisse nicht geeignet ist“, erklärt ein Sprecher auf Nachfrage. Grund für die Absage seien die schwierige Bebauung und die anstehenden Investitionen, heißt es bei der Stadt. Machbar sei so ein Umbau schon.

Stillstand an Brentanostraße

Tatsächlich wäre der Bunker an der Rupsteinstraße nicht der erste, dem neues Leben eingehaucht würde. Hochspezialisierte Werkzeuge und aufwendige Methoden wie das Aussägen der Fensteröffnungen in meterdicken Außenwänden sind mittlerweile erprobt.

Ein gelungenes Beispiel ist in der Nachbarschaft zu sehen: Im Heideviertel am Wolfsburger Damm hat der Bund bereits vor sieben Jahren einen Investor gefunden, dem es gelang, den Werbespruch „Exklusives Wohnen im ehemaligen Luftschutzbunker“ umzusetzen. Auf drei Etagen sind drei 190 Quadratmeter große Eigentumswohnungen entstanden. An der Südseite wurden großzügige Balkone und eine Terrasse, an der Ostseite ein verglastes Treppenhaus angebaut.

Doch nicht jeder Verkauf endet so erfreulich wie im Heideviertel. Vor etwa sieben Jahren veräußerte der Bund einen weiteren Kriegsveteranen an der Kleefelder Brentanostraße, in direkter Nachbarschaft von Mehrfamilienhäusern, für rund 140.000 Euro.

Bis zum heutigen Tage ist nichts geschehen. Einzig ein Baugerüst an der Fassade des Bunkers erinnert daran, dass kurz nach dem Besitzerwechsel der marode Schornstein auf dem Dach abgesichert wurde. Er habe vorerst keine weiteren Pläne, berichtet der Eigentümer auf Nachfrage. Das schmerzt vor allem das Musikzentrum in der Nordstadt, das vor dem Verkauf den Bunker für Übungsräume nutzen konnte.

Dass Bunker eine gute Lösung sein können, um Raumnot zu lindern, weiß man in Groß-Buchholz seit 70 Jahren. Angesichts rapide steigender Schülerzahlen begann die Grundschule Groß-Buchholzer Kirchweg 1951, den Luftschutzbunker auf dem Nachbargrundstück zu Unterrichtsräumen umzubauen. Heute beherbergt das Gebäude nach wie vor drei Schulklassen und die Hortgruppe ABC-Kids, die von Eltern gegründet wurde.

Bunker mit Turm in Misburg

Und wie geht es weiter an der Rupsteinstraße? Auf Anfrage des Bezirksrats teilte die Verwaltung jetzt mit, dass man nach der Absage von Aldi weiter auf private Bauherren, Bauträger oder auch Baugemeinschaften hoffe. Sollten Interessenten ein Projekt mit mehr als 20 Wohnungen planen, müsste ein Konzept vorgelegt werden. Derzeit sei ein „Ausschreibungsverfahren in Vorbereitung“ – was bedeutet, dass ein Inserat geschrieben wird.

Die Rupsteinstraße hat allerdings aktuell betonstarke Konkurrenz. In Misburg an der Anderter Straße bietet der Bund einen weiteren Hochbunker zum Verkauf an. Das Mindestgebot liegt bei 120.000 Euro. Der Clou des Betonbaus: ein angrenzender Turm, der der Verschönerung diente.

Von Gabi Stief