Hannover

Seit mehr als zehn Jahren wird nun schon über einen Poller am Von-Graevemeyer-Weg/Ecke Berkelmannstraße in Bemerode gestritten – und ein Ende ist nicht in Sicht. Denn obwohl der Bezirksrat im Dezember 2020 beschlossen hat, den Poller wieder entfernen zu lassen, steht er noch immer da. Die Stadt Hannover weigert sich, dem Antrag der Stadtteilpolitiker zu folgen. Das wiederum ärgert die Anwohner gewaltig.

Einer dieser Anwohner ist Bernd Schmidt. „Wir empfinden das als Schikane“, sagt er. Schmidt hat im vergangenen Jahr mehr als 20 Unterschriften von Nachbarn gesammelt, die allesamt wie er der Meinung sind, dass der Poller weg muss. Dass sich die Stadt darüber ebenso hinwegsetzt wie über den Beschluss des Bezirksrats, kann Schmidt nicht nachvollziehen. „Wir möchten, dass die Absperrung aufgehoben wird und dieser Bereich des Von-Graevemeyer-Wegs von beiden Seiten zum Zwecke des Be- und Entladens sowie der Beförderung Behinderter wie früher angefahren werden kann.“ Das hat er kürzlich auch so in einem Brief an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) geschrieben.

Ist der Poller eine Gefahr für ältere Anwohner?

Die Stadt sieht die ganze Sache hingegen etwas anders – und argumentiert ebenfalls mit Wünschen von Anwohnern. „Da Beschwerden von Anliegern gegen das illegale Befahren des Weges vorliegen, ist der Poller ein probates Mittel, dies wirkungsvoll zu unterbinden“, teilt die Verwaltung mit. Baudezernent Thomas Vielhaber sieht es ähnlich. In einem Antwortschreiben von Vielhaber an Anwohner Bastian Eickelmann, das dieser Zeitung vorliegt, heißt es, der Poller diene neben dem Schutz der Bausubstanz vor allem dem Schutz der Fußgänger. Fußgänger seien jedoch in den vergangenen Jahren niemals gefährdet gewesen, entgegnet Schmidt.

Im Gegenteil: Der Poller, sagt Schmidt, sei am Ende sogar das größere Risiko für die Anwohner – vor allem für die älteren. Der Anwohner berichtet von einem Vorfall aus dem vergangenen Dezember. Damals sei eine 90 Jahre alte Nachbarin bei Kälte 100 Meter bis zum Rettungswagen geschoben worden – weil der Notarzt den Poller nicht schnell genug habe entfernen können. Zudem sei es eine große Belastung für die Anwohner, ihre Einkäufe über so eine weite Strecke bis ins Haus transportieren zu müssen.

Das sagt der Bezirksbürgermeister

Und was sagen die Stadtteilpolitiker? „Man kann es nicht allen recht machen“, so Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD). „Die einen wollen den Poller, die anderen nicht.“ Der Bezirksrat habe sich die Situation mehrmals vor Ort angesehen. Rödel hat sogar ein Treffen mit den betroffenen Anwohnern vorgeschlagen. Vergebens. Die Stadt ist bis heute bei ihrer Haltung geblieben.

Was Anwohner Schmidt besonders ärgert: „Der baugleiche mittlere Abschnitt des Von-Graevemeyer-Wegs ist von beiden Seiten frei befahrbar. Dort sei sogar vor Kurzem ein Privatparkplatz eingerichtet worden, wofür es die Zustimmung der Stadt brauche. „Warum diese Ungleichbehandlung“, fragt Schmidt. Sein Vorschlag: Die Stadt entfernt den Poller und stellt ein Hinweisschild auf, dass das Befahren des Wegs nur zum Be- und Entladen für Anlieger möglich ist. Ähnliche Lösungen habe man auch schon in der Gropiusstraße und im Muthesiusweg in Kirchrode gefunden. Schmidt hofft nun, dass die Stadt doch noch mal mit sich reden lässt.

Von Lisa Eimermacher