Hannover

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, müssen Restaurants und Cafés auch in Hannover bis spätestens Sonnabend um 18 Uhr geschlossen sein. Die Region Hannover hat deshalb die Kontrollen verschärft und ist seit dem Mittag gemeinsam mit Ordnungskräften der Stadt und Einsatzkräften der Polizei in der Stadt und dem Umland unterwegs. Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) war zum Auftakt der Kontrollaktion gemeinsam mit Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Polizeipräsident Volker Kluwe am Kröpcke.

Belit Onay (von links), Volker Kluwe und Hauke Jagau beim Start der Kontrollen am Kröpcke. Quelle: Morchner

„Das haben wir so in der Form auch noch nicht gemacht“, sagte Hauke Jagau zur Begrüßung der Einsatzkräfte. Erstmals leisteten die Stadt und die Polizei Amtshilfe für das Gesundheitsamt der Region. Teams zu je drei Einsatzkräften – je ein Mitarbeiter der Region, ein Polizist und ein Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes – waren ab 12 Uhr gemeinsam unterwegs, um die Allgemeinverfügung, die das Land wegen der Corona-Krise erlassen hatte, durchzusetzen. „Es geht darum, größere Ansammlungen von Menschen aufzulösen und den Gastronomen klar zu machen, dass sie schließen müssen“, sagte Jagau.

Markthalle hält sich an Beschränkungen

In der Markthalle, in der die Gastronomen ebenfalls von der Verfügung betroffen sind, waren am Sonnabendmittag die meisten Bars und Cafés bereits geschlossen. Nur vereinzelt saßen Besucher vor den Tresen, sodass die Ordnungskräfte nicht eingreifen mussten. Ein etwas anderes Bild bot sich auf der Lister Meile. In einer Pizzeria wurden auf engem Raum zahlreiche Gäste bewirtet. Ein Kontrollteam schritt ein. „Wir haben dem Wirt klar gemacht, dass alle Gäste zwar in Ruhe ihren Espresso noch austrinken, dass aber keine neuen Bestellungen mehr angenommen werden dürfen“, sagte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Ausgenommen von der Beschränkung sei lediglich der Außerhausverkauf.

Keine Probleme auf den Wochenmärkten

Auch ein paar Schritte weiter in einem Café herrschte noch reger Betrieb. Auch hier schritten die Kontrolleure ein. „Insgesamt haben wir aber bislang keine Kenntnisse davon, dass größere Gruppen unterwegs waren oder Partys in Kneipen gefeiert wurden“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak. Selbst auf den Wochenmärkten am Vormittag hätten sich die Kunden gut an die Abstandsregeln gehalten.

Die Kontrollen sollen bis in den Sonntag hinein fortgesetzt werden. Gegen 15 Uhr übernahm die zweite Schicht der Einsatzkräfte die Arbeit. Dann sind auch beliebte Treffpunkte wie die Limmerstraße oder der Georgengarten Ziel der Kontrollen.

Mehrere Gaststätten wurden geschlossen

Bis zur Übergabe hatten die Teams 55 Restaurants und Bars in der Innenstadt kontrolliert. In 47 Fällen seien die Wirte einfach nur dafür sensibilisiert worden, dass strenge Beschränkungen gelten, so die Behörden. Acht Gaststätten wurden sofort geschlossen.

Von Tobias Morchner