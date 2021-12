Hannover

Die stark steigenden Preise auf dem hannoverschen Wohnungsmarkt verhindern in vielen Fällen, dass Menschen eine angemessene Wohnung finden. Jetzt aber wird ein Fall bekannt, in dem jemand aus einer bereits bezogenen Wohnung wieder ausziehen muss, weil die Stadt den Kaufpreis für überhöht hält. Das Apartment liegt in einem Sanierungsgebiet. Dort darf die Stadt bei Immobilienkäufen eingreifen.

Oberricklingen: Stadt verbietet Wohnungskauf

Die Geschichte handelt von einem Studenten, der seit dem Sommer an der Hochschule Hannover ein Duales Studium belegt und dafür eine Bleibe suchte, aber über Wochen nichts Bezahlbares fand. Die Angebote in Wohngemeinschaften und Studentenwohnheimen hätten bei 350 Euro für elf Quadratmeter gelegen, schildert sein Onkel, die Mieten für Kleinstwohnungen nicht unter 450 Euro.

Um zu verhindern, dass der Neffe unter einer Brücke schlafen musste, entschied sich der Onkel, eine Wohnung in Hannover als Kapitalanlage zu kaufen und dem Neffen während der Studienzeit zu vermieten. Doch Prof. Dirk Reinhardt, er ist Direktor einer Kinderklinik der Universitätsmedizin Essen, machte die Rechnung ohne die Stadt.

36 Quadratmeter für 105.000 Euro

In Oberricklingen fand er eine 36 Quadratmeter große Einzimmerwohnung mit separater Küche und kleinem Bad, die für 105.000 Euro angeboten wurde. Dieser Kaufpreis sei „sicherlich nicht günstig, entspricht aber in vollem Umfang den aktuellen marktüblichen Preisen“, sagt Reinhardt. Tatsächlich liegt der Quadratmeterpreis etwas unter 3000 Euro.

Das ist ungefähr das Dreifache dessen, was solche Wohnungen vor zehn Jahren gekostet haben – aber aktuell ist es schwierig, kleine Wohnungen überhaupt unter 3000 Euro pro Quadratmeter zu bekommen. Die Lage sei zudem erstklassig für seinen Neffen, sagt der Professor: Oberricklingen liegt nahe am Ricklinger Campus der Hochschule. Die Verkäuferin willigte sogar ein, dass der Student vorab einziehen durfte, nachdem man sich über den Vertrag handelseinig war.

Stadt legt Veto ein

Doch die Stadt legte Veto ein. Oberricklingen ist seit 2017 Sanierungsgebiet. Die Stadt investiert dort gut 12 Millionen Euro in die Infrastruktur, damit der Stadtteil, in dem viele Menschen mit wenig Geld leben, nicht zum Problemviertel wird. Zu hohe Kaufpreise könnten dazu führen, dass die Mieten steigen und die aktuelle Bevölkerung verdrängt würde, argumentiert Stadtsprecherin Olja Yasenovskaya.

Die Stadt lässt sich deshalb bei Immobilienverkäufen in Sanierungsgebieten die Kaufverträge vorlegen und rechnet nach. Das Ergebnis für die Wohnung in der Herforder Straße: Der vereinbarte Kaufpreis liege um etwa 30 Prozent über dem angemessenen Wert.

„Kein verfügbares Angebot zu einem günstigeren preis“

Prof. Reinhardt staunt. Seine Suche habe ergeben, dass es weder zum Zeitpunkt des Kaufes noch nach dem Veto der Stadt „verfügbare Angebote zu einem günstigeren Preis“ gegeben habe, schrieb Reinhardt in einem Beschwerdebrief an Oberbürgermeister Belit Onay. Genutzt hat es nichts: Die Stadt bleibt bei ihrer Haltung, und die Verkäuferin hat entschieden, dass sie die Wohnung nicht für zwei Drittel des von ihr veranschlagten Preises verkaufen will. Dem Vernehmen nach will sie die Wohnung nun modernisieren und teurer vermieten.

Der Student muss zum 20. Dezember ausziehen. Für ihn beginnt die Suche nach einer Wohnung von vorne.

