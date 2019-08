Hannover

Das Steintorfest, einst eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt, wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Stadt hat den Steintor-Wirten die Genehmigung nicht erteilt. Die von den Gastronomen der Klubs und Kneipen zwischen Reitwall- und Reuterstraße organisierte große Party, die früher Hunderte von Gästen angezogen hat, konnte schon in den vergangenen beiden Jahren wegen der Bauarbeiten in dem Viertel nicht stattfinden. In diesem Jahr sollte die Fete am Sonnabend, 7. September, steigen. Doch daraus wird nun nichts.

Stadt fordert Rücksichtnahme auf die neuen Anwohner am Marstall

Dabei waren die Veranstalter mit der Verwaltung zuvor in intensiven Verhandlungen. „Die Stadt hat uns gesagt, dass wir das Fest in diesem Jahr anders organisieren müssen, aus Rücksicht auf die neuen Anwohner in den Wohnungen am Marstall“, sagte Ferdi Simsek, der Sprecher der Wirte, der HAZ. Die Gastronomen setzten sich zusammen und entwarfen ein neues Konzept. Statt lauter Live-Musik sollte es farbenfrohe Projektionen und visuell eindrucksvolle Lichtshows geben. „Wir haben zusätzlich ein neues Sicherheits- und Brandschutzkonzept vorgelegt“, sagte Simsek.

„ Lärmschutz sprach gegen Genehmigung “

Doch auch das leisere Konzept überzeugte die Verwaltung nicht. „Die Stadt hat uns trotzdem keine Genehmigung für das Fest erteilt, weil auch die neue Art der Veranstaltung viele Menschen anziehen würde und das für die Anwohner zu laut sei“, sagte Simsek. Daraufhin zogen die Wirte ihren Antrag zurück. Die Stadt bestätigt auf Anfrage die Darstellung der Gastronomen. „Unter den von den Veranstaltern gewünschten Voraussetzungen war die Veranstaltung nicht genehmigungsfähig. Insbesondere der Lärmschutz sprach gegen eine Genehmigung“, sagte Stadtsprecher Dennis Dix.

Zukunft des Festes ist unklar

Neubau am Marstall: Wegen der Bauarbeiten in dem Viertel war das Steintorfest bereits zweimal ausgefallen. Quelle: Christian Behrens

Die Wirte sind sauer. „Wir machen das Fest seit 13 Jahren, es ist jetzt das erste Mal, dass wir keine Genehmigung bekommen“, sagte Simsek. „Einmal im Jahr wollen wir Gastronomen mit unseren Gästen ein Straßenfest feiern – das muss doch erlaubt sein.“ Wie es jetzt weitergehen wird und ob das Steintorfest überhaupt noch eine Zukunft hat, ist unklar. Die Steintor-Wirte wollen sich in den kommenden Tagen zusammensetzen und das Ergebnis ihrer Beratungen anschließend öffentlich machen.

Zuletzt war das Steintorfest im Jahr 2016 über die Bühne gegangen. In den beiden Jahren danach konnte die Freiluftparty wegen der umfangreichen Bauarbeiten im Bereich Goethestraße und Marstall nicht steigen. Die Gastronomen hatten damals Verständnis für die Situation geäußert. Sie kündigten an, in diesem Jahr alles daran setzten zu wollen, um wieder ein Fest im Steintor auf die Beine stellen zu können.

Von Tobias Morchner