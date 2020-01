Hannover

Die Stadtverwaltung Hannover will für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen mehr Geld verlangen. Mehr als 11 Millionen Euro an Mehreinnahmen jährlich versprechen sich die Fachleute von einer Neuregelung der Gebührensätze. Das geht aus einer Verwaltungsdrucksache hervor, die am Montag im städtischen Sozialausschuss auf der Tagesordnung stand. Die Grünen meldeten Beratungsbedarf an. Deshalb wurde das Thema nicht öffentlich diskutiert.

Einnahmen sollen auf 15,5 Millionen Euro steigen

Bislang nimmt die Stadt über Gebühren in diesem Bereich jährlich rund 3,9 Millionen Euro ein. Künftig sollen es 15,5 Millionen Euro werden. Die Neuregelung sei notwendig, weil die Satzungen Jahrzehnte alt seien und weder der aktuellen Unterbringungssituation, noch der gültigen Rechtslage gerecht würden, heißt es in dem Schriftstück zur Begründung. So hätten sich unter anderem die Unterbringungsstandards verbessert. Neu ist überdies, dass Obdachlose und Flüchtlinge, was die Standards und die Kosten der Unterbringung angeht, künftig gleichgestellt werden sollen.

Nur wenige Obdachlose sind direkt betroffen

5300 Obdachlose und Geflüchtete bringt die Stadt derzeit in ihren Einrichtungen unter. Sie ist dazu rechtlich verpflichtet, unter anderem durch das Niedersächsische Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Nur 300 bis 500 von ihnen verfügten über ein so hohes Einkommen, dass sie eine Unterkunftsgebühr selbst zahlen könnten, heißt es weiter. Der überwiegende Teil habe Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder nach dem Sozialgesetzbuch und sei damit von der Gebührenerhöhung nicht direkt betroffen.

Lesen Sie auch

Von Jutta Rinas